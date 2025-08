PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC: Klassiker in neuem Glanz kehrt zurück

Mit PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC feiert ein beliebter 3D-Plattformer sein Comeback – komplett überarbeitet, erweitert und modernisiert. Das Spiel wurde von Grund auf neu entwickelt und bringt nicht nur zeitgemäße Grafik, sondern auch neue Levelinhalte, eine erweiterte PAC-Village, Qualitätsverbesserungen und erstmals auch Sprachausgabe.

Wie im Original schlüpft ihr in die Rolle von PAC-MAN, der sich aufmacht, das Goldene Obst zurückzuholen, das von den Geistern gestohlen wurde. Dabei wurde versehentlich der mächtige Geisterkönig Spooky befreit – und nur PAC-MAN kann ihn aufhalten.

PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC bleibt dem klassischen Gameplay treu, bringt aber moderne Komfortfunktionen und technische Verbesserungen, die sowohl alte Fans als auch neue Spieler ansprechen dürften. Die Neuauflage bietet ein nostalgisches, aber rundum aufgefrischtes Spielerlebnis für alle, die klassische Jump’n’Run-Action mit einem modernen Twist suchen.

Hier gibt es einen ersten Trailer für euch:

PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC erscheint am 26. September 2025 für Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X/S, PlayStation 5, PC via Steam und Nintendo Switch 1/2.