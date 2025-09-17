PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC: Neuer Opening Trailer enthüllt das Abenteuer in Pac-Land

Mit PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC feiert ein echter Klassiker sein großes Comeback auf modernen Plattformen.

Im neuen Opening Trailer wird die Geschichte vorgestellt: Während Pac-Man und die Bewohner friedlich schlafen, tauchen die bekannten Geister auf und schmieden düstere Pläne. Sie treffen auf den mächtigen Spooky, und es liegt an Pac-Man, das Goldene Obst zurückzuerobern und Pac-Land vor einer großen Bedrohung zu bewahren.

PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC bringt die beliebte Mischung aus Plattform-Action und kultigem Arcade-Charme zurück und überzeugt mit verbesserter Grafik und überarbeiteter Präsentation.

Fans der Reihe erleben das Abenteuer mit Pac-Man in einer komplett neu gestalteten Version, die sowohl für langjährige Spieler als auch für Neueinsteiger geeignet ist. Das Remake PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC erscheint weltweit am 26. September 2025 und verspricht ein nostalgisches, aber zugleich modernes Spielerlebnis, das den Geist des Originals perfekt einfängt.