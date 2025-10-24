Pacific Drive: Überraschende Veröffentlichung für Xbox und im Game Pass-Abo

Zurück in der Zone – DLC-Erweiterung „Whispers in the Woods” von Pacific Drive ab sofort verfügbar. Dazu ist das Spiel im Xbox Game Pass erhältlich!

Fans von Ironwood Studios und Pacific Drive, das von der Kritik gefeierte Survival-Fahrerlebnis von Kepler Interactive, können ab sofort mit der herunterladbaren Premium-Erweiterung „Whispers in the Woods” ein neues Gebiet der geheimnisvollen Olympic Exclusion Zone erkunden.

Im Rahmen der Galaxies Autumn Showcase haben Ironwood Studios und Kepler Interactive die Fans gleich mit zwei Neuigkeiten überrascht: Die DLC-Erweiterung Pacific Drive: Whispers in the Woods ist ab sofort auf allen Plattformen verfügbar, und das Originalspiel Pacific Drive erscheint erstmals für Xbox Series X|S. Außerdem können alle mit einem Xbox Game Pass Premium-Abo ab heute ebenfalls auf das Basisspiel zugreifen.

Im Zuge der überraschenden DLC-Veröffentlichung können Spieler sich auf eine völlig neue Geschichte in einem bizarren und mysteriösen Teil der OEZ freuen. Dabei stoßen sie auf neue Kreuzungstypen, entdecken rätselhafte Anomalien und erleben die Macht der Artefakte und deren sonderbare und unerklärliche Auswirkungen.

Die Erweiterung ist ab sofort für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich.

Die heutige neue DLC-Veröffentlichung geht auch mit einem neuen Patch für das Basisspiel Pacific Drive auf allen Plattformen einher, der mehrere Fehlerbehebungen und erhebliche Leistungsverbesserungen umfasst.

Wer Pacific Drive noch nicht kennt, kann das Spiel ab heute über verschiedene Bundles auf Steam, im Epic Games Store, im Windows Store, auf PlayStation 5 und Xbox-Konsolen erwerben.

Die neue „Ritual Edition“ bietet ein Komplettpaket, das das Originalspiel Pacific Drive, die Erweiterung Whispers in the Woods und vier bereits veröffentlichte Kosmetikpakete enthält, mit denen sich der treue Kombi in unterschiedlichen Themenwelten individuell gestalten lässt.

Wer hingegen gezielt das Basisspiel und die neue Erweiterung erwerben möchte, findet in der „Whispers Edition“ eine passende Option, denn sie kombiniert das Originalspiel mit der Whispers in the Woods-Erweiterung.

Pacific Drive und die neue DLC-Erweiterung Whispers in the Woods sind ab sofort für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC (Steam und Epic Games Store). Das Basisspiel Pacific Drive ist ebenfalls ab sofort im Xbox Game Pass verfügbar.

Seht euch den Launch-Trailer zu Pacific Drive: Whispers in the Woods hier an: