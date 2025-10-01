Painkiller: Dämonisches Koop-Gameplay heizt ein

Erlebt den Horror gemeinsam mit Freunden, wenn der neue Action-Shooter Painkiller im Oktober erscheint.

Auf der Halloween-Showcase der Horror Game Awards haben Saber Interactive’s Label 3D Realms und Entwickler Anshar Studios einen neuen Gameplay-Trailer zu Painkiller veröffentlicht, dem neu konzipierten Action-Shooter, der am 21. Oktober 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC via Steam erscheint.

In diesem neuen Trailer, der von einem der Dämonen erzählt wird, die im Fegefeuer auf euch warten, könnt ihr in rasante Koop-Action eintauchen. Und denkt daran: Freunde, die gemeinsam töten, bleiben zusammen.

Kämpft euch in Painkiller mit einer Reihe höllischer Waffen in brutalen, rasanten Kämpfen durch Horden von Dämonen! Bezwingt in grausigen gotischen Umgebungen den gefallenen Engel Azazel, der die Erde erobert hat, und verdient euch eure Erlösung – allein oder im Online-Koop-Modus für bis zu drei Spieler.

