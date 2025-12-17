Painkiller: Das Fegefeuer wird renoviert – kostenloses Update ausgerollt

3D Realms und Entwickler Anshar Studios haben das erste große Inhaltsupdate für Painkiller auf PC und Konsolen veröffentlicht.
Das für alle Spieler kostenlose Update „Metal as Hell“ fügt zwei neue Wurfgegenstände hinzu, die im Kampf eingesetzt werden können – das blutsaugende Demon Blood und den mächtigen Holy Orb Turret – sowie 10 neue Arenen und einen zusätzlichen Bosskampf für den roguelike Rogue Angel Mode und eine Reihe von Quality-of-Life-Features.
Schaut euch den „Metal as Hell“-Trailer an, um einen genaueren Blick auf all die neuen Action-Features zu werfen! Die Patch-Notes gibt es hier.
Ich hab Painkiller früher durchaus gerne gespielt, hab auch diesen Ableger im Auge….dürfte gerne auch seinen Weg in den GP finden!
Sieht echt gut aus
Sieht echt interessant aus, aber wahrscheinlich nichts für mich
Man, das sieht aber wirklich cool aus. Komisch. Früher hätte man sich alle 10 Finger danach geleckt. Jetzt ist es einer von 100 Titeln, den ich wahrscheinlich nicht spielen werde… 🙁
Wäre cool, wenn es in den Game Pass kommen würde.
Wenn es in den Pass kommt würde ich es mal spielen so er nicht