Painkiller: Das Fegefeuer wird renoviert – kostenloses Update ausgerollt

3D Realms und Entwickler Anshar Studios haben das erste große Inhaltsupdate für Painkiller auf PC und Konsolen veröffentlicht.

Das für alle Spieler kostenlose Update „Metal as Hell“ fügt zwei neue Wurfgegenstände hinzu, die im Kampf eingesetzt werden können – das blutsaugende Demon Blood und den mächtigen Holy Orb Turret – sowie 10 neue Arenen und einen zusätzlichen Bosskampf für den roguelike Rogue Angel Mode und eine Reihe von Quality-of-Life-Features.

Schaut euch den „Metal as Hell“-Trailer an, um einen genaueren Blick auf all die neuen Action-Features zu werfen! Die Patch-Notes gibt es hier.