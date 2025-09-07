Painkiller: Ego-Shooter wurde verschoben – aber nur ein bissel

Die Rückkehr des kultigen Ego-Shooters Painkiller verzögert sich um knapp zwei Wochen. Ursprünglich für den 9. Oktober 2025 angekündigt, wurde der Release nun auf den 21. Oktober 2025 verschoben.

Gründe für die kurzfristige Änderung wurden bislang nicht offiziell genannt, doch die Entwickler betonen, dass die zusätzliche Zeit der finalen Optimierung dient. Der neue Release-Termin ist auch auf Twitter-X im 3D Realms-Profil zu sehen.

Inhaltlich bleibt das Spiel ein kompromissloser Höllenritt: Ihr kämpft euch im Koop-Modus mit bis zu drei Spielern durch das Fegefeuer, setzt infernalische Waffen gegen endlose Dämonenhorden ein und verfolgt eine düstere Erlösungsstory rund um den gefallenen Engel Azazel. Die Stimme des Schöpfers bietet euch eine letzte Chance – ob ihr sie nutzt oder in der Finsternis versinkt, liegt ganz bei euch.