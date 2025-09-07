Painkiller: Ego-Shooter wurde verschoben – aber nur ein bissel

Release-Verschiebung bestätigt: 3D Relams hat Painkiller um ein paar Wochen nach hinten verschoben!

Die Rückkehr des kultigen Ego-Shooters Painkiller verzögert sich um knapp zwei Wochen. Ursprünglich für den 9. Oktober 2025 angekündigt, wurde der Release nun auf den 21. Oktober 2025 verschoben.

Gründe für die kurzfristige Änderung wurden bislang nicht offiziell genannt, doch die Entwickler betonen, dass die zusätzliche Zeit der finalen Optimierung dient. Der neue Release-Termin ist auch auf Twitter-X im 3D Realms-Profil zu sehen.

Inhaltlich bleibt das Spiel ein kompromissloser Höllenritt: Ihr kämpft euch im Koop-Modus mit bis zu drei Spielern durch das Fegefeuer, setzt infernalische Waffen gegen endlose Dämonenhorden ein und verfolgt eine düstere Erlösungsstory rund um den gefallenen Engel Azazel. Die Stimme des Schöpfers bietet euch eine letzte Chance – ob ihr sie nutzt oder in der Finsternis versinkt, liegt ganz bei euch.

  1. Bootie Sweat 9920 XP Beginner Level 4 | 07.09.2025 - 08:53 Uhr

    Hauptsache Painkiller erscheint noch in diesem Jahr, ich habe es nämlich längst vorbestellt und freue mich schon voll auf das Spiel.

  3. Rotten 68805 XP Romper Domper Stomper | 07.09.2025 - 09:59 Uhr

    Kommt noch vor Halloween ✌🏻 bin schon auf den Release gespannt, danke für die Info 🐙

