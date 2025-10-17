Painkiller: Erstes Developer Diary abgefeuert

3D Realms von Saber Interactive und Anshar Studios haben ein neues Developer Diary zu Painkiller veröffentlicht, der Neuauflage der klassischen Action-Reihe, welche am 21. Oktober für PlayStation 5 (Deluxe), Xbox Series X|S (Deluxe) und PC über Steam erscheint.

In dem Video können Fans einen Blick hinter die Kulissen der Entwicklung des neuen Spiels werfen und können erfahren, wie sich das Team von den Wurzeln der Serie inspirieren ließ, um die Grafik, Level und Waffen dieser neuen Erfahrung mit Koop-Multiplayer zu gestalten.

Für Painkiller haben es sich die Teams von 3D Realms und Anshar Studios zum Ziel gesetzt, etwas Schnelles, Herausforderndes und Unterhaltsames zu schaffen, das den Charakter der Reihe bewahrt und gleichzeitig neue Wege beschreitet. Das Ergebnis ist ein Spiel, bei dem dynamische Bewegungen und Freiheit im Koop-Modus im Vordergrund stehen, sodass Spielende gemeinsam in actionreichen Kämpfen Horden von Feinden dominieren können.

Waffen sind ein wichtiger Bestandteil dieser Philosophie und das Arsenal von Painkiller umfasst mehrere Designs, die direkt aus den Anfängen der Serie stammen und mit neuen, modernen Elementen versehen wurden. Dazu gehört auch die Möglichkeit, die Upgrades der Waffen individuell anzupassen, sodass Spielende individuelle Konfigurationen erstellen können, die zu einer Vielzahl von Spielstilen passen und sich mit den Ausrüstungen ihrer Freund:innen im Koop-Modus kombinieren lassen.

Die Demo von Painkiller ist jetzt und bis zum 20. Oktober im Rahmen des Steam Next Fest verfügbar. Spielende können sich mit bis zu zwei Freund:innen im Online-Koop-Modus zusammenschließen oder offline allein spielen und dabei höllische Waffen wie die Stakegun und den Electrodriver einsetzen, um sich in brutalen, rasanten Kämpfen durch Horden von Dämonen zu kämpfen.

Die Standard- und Deluxe-Editionen (mit dem Season Pass) von Painkiller können ab sofort für PlayStation 5 (Deluxe), Xbox Series X|S (Deluxe) und PC über Steam vorbestellt werden. Alle Vorbestellungen enthalten das Iron Crusade Skin-Pack als Vorbestellungsbonus.

Die physische Version der Standard-Edition kann ebenfalls für PlayStation und Xbox vorbestellt werden. Zusätzlich zum Iron Crusade-Paket enthalten physische Vorbestellungen auch das Burnished Pride Waffen-Pack, welches Bonus-Gold-Waffenskins enthält.