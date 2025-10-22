Painkiller: Gnadenloser Shooter ballert auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und Steam

3D Realms von Saber Interactive und Anshar Studios veröffentlichen den adrenalingeladenen und neu aufgelegten Action-Shooter Painkiller für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC über Steam.

Painkiller bleibt den Ursprüngen der Reihe mit rasanten Actionsequenzen, brutalen Gegnern, vielfältigen Waffen und imposanten gotischen Umgebungen treu, während es die Serie mit einer Kampagne für den Koop-Mehrspielermodus und einem herausfordernden neuen Roguelike-Spielmodus weiterentwickelt.

Die Standard-Edition von Painkiller ist ab heute für 39,99 € erhältlich. Fans können sich auch die Deluxe-Edition von Painkiller für 49,99 € sichern, die das Basisspiel sowie den Season Pass mit drei zusätzlichen DLCs nach der Veröffentlichung enthält, die jeweils sechs Waffen-Skins und vier Charakter-Skins umfassen.

In Painkiller schlagen sich Spielende mit einer Reihe von höllischen Waffen, die auf vielfältige Weise verbessert und angepasst werden können, in brutalen, rasanten Kämpfen durch Horden von Dämonen.

Um die Invasion des gefallenen Engels Azazel auf der Erde zu stoppen und Erlösungen zu verdienen, müssen sich Spieler allein mit Bots oder im Online-Koop-Modus für bis zu drei Mitspielern durch düstere und gotische Umgebungen kämpfen.

Die wichtigsten Features:

Das Fegefeuer als Spielplatz: Mit Sprüngen, Enterhaken und schnellen Ausweichmanövern geht es durch weitläufige, unheilvolle Biome, in denen albtraumhafte Gegner in blutigen, rasanten Gefechten mit einer Vielzahl neuer und klassischer Painkiller-Waffen bekämpft werden.

Online-Koop-Modus für drei Spieler: Online können mit bis zu zwei weiteren Spielern verschiedene Orte erkundet, Geheimnisse aufgedeckt und sich furchterregenden Feinden gestellt werden.

Groteske Schrecken warten: Spielende können sich einer Vielzahl von Gegnern stellen, von Horden von Dämonen bis hin zu gewaltigen Kreaturen wie den Nephilim, den monströsen Kindern Azazels.

Den Schmerz entfesseln: Tarotkarten können genutzt werden, um Fähigkeiten zu verbessern, den Rang zu erhöhen, das Arsenal zu erweitern und sich mit anderen zu verbünden, um alle Gegner auszuschalten.

Charakterwahl mit Bedacht: Vier unterschiedliche Charaktere – Ink, Void, Sol und Roch – bieten jeweils einzigartige Vorteile, um Energie, Gesundheit, Kraft und Schaden zu steigern.

Rogue-Angel-Modus: In einem eigenständigen, gnadenlosen Roguelike-Modus stellen sich Fans gemeinsam mit ihren Freunden prozedural generierten Arenen, sammeln unterwegs Tarotkarten, Waffen und Ausrüstung und treten in packenden Kämpfen gegen mächtige Bossgegner an.

Hier der Launch-Trailer: