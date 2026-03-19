Painkiller: Neuer DLC Demon Awakening & Gratis-Update

Ein neuer DLC und ein kostenloses Update erweitern Painkiller um zusätzliche Inhalte und neue Optionen.

Für Painkiller ist ab sofort der neue „Demon Awakening“-DLC verfügbar. Die Erweiterung bringt frische kosmetische Inhalte ins Spiel und wird durch ein kostenloses Update ergänzt.

Der DLC enthält vier neue Charakter-Skins sowie sechs zusätzliche Waffen-Skins. Besitzer der Deluxe Edition oder des Season Pass erhalten die Inhalte ohne Aufpreis, während der DLC auch separat erhältlich ist.

Parallel dazu wurde ein kostenloser Patch veröffentlicht. Dieser führt eine neue Option im Offline-Modus ein, mit der sich Bots in den Modi „Raids“ und „Rogue Angel“ deaktivieren lassen – ein Feature, das sich viele Spieler gewünscht haben.

Inhaltlich bleibt sich das Spiel treu: Schnelle, brutale Kämpfe gegen Dämonenhorden stehen weiterhin im Mittelpunkt. Neben Solo-Action könnt ihr euch auch im Koop mit bis zu drei Spielern durch düstere Levels kämpfen.

Der DLC ist ab sofort verfügbar und Teil des Season Pass. Painkiller ist für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC (Steam) erhältlich.