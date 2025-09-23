Painkiller: Rogue Angel-Spielmodus ballert heftig

Im jetzt vorgestellten Rogue Angel-Spielmodus ballern sich Spielern von Painkiller durch prozedural generierte Arenen.

Das Label 3D Realms von Saber Interactive und der Entwickler Anshar Studios stellen „Rogue Angel“ vor, einen neuen Roguelike-Spielmodus, der mit der Veröffentlichung von Painkiller am 21. Oktober 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC über Steam verfügbar sein wird.

Unabhängig von der Hauptkampagne entführt Rogue Angel die Spieler in ein neues Reich des Fegefeuers, in dem ihr und eure Freunde sich durch prozedural generierte Arenen kämpft, Tarotkarten, Waffen und Gegenstände sammelt und gegen epische Bosse antretet.

Werft einen genaueren Blick auf den Modus im heutigen Trailer, der das rasante Gameplay zeigt, bei dem kein Durchlauf dem anderen gleicht.

Die Standard- und Deluxe-Editionen von Painkiller können ab sofort in digitalen Stores vorbestellt werden, wobei die physische Version der Standard-Edition auch bei PlayStation und Xbox bei großen Einzelhändlern vorbestellt werden kann.

Beide Editionen enthalten das „Iron Crusade”-Skin-Paket als Vorbestellungsbonus, und physische Vorbestellungen enthalten das „Burnished Pride”-Waffenpaket mit zusätzlichen goldenen Waffen-Skins.

Die Deluxe Edition enthält den Season Pass mit dem „Night Watch DLC“ mit vier Charakter- und sechs Waffen-Skins zum Start sowie einer Auswahl an Waffen- und Charakter-Skins nach der Veröffentlichung.