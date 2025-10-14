Painkiller: So krass ist der Shooter – knallharter Gameplay-Trailer lässt die Fetzen fliegen

3D Realms von Saber Interactive und Anshar Studios stellen eine erste Online-Demo von Painkiller für das Steam Next Fest zur Verfügung, welche ab sofort und bis zum 20. Oktober spielbar ist.

Spielende können zusammen mit bis zu zwei Freund im Online-Koop-Modus oder offline allein spielen. Dabei können sie höllische Waffen, wie die Stakegun und den Electrodriver einsetzen, um sich in blutigen, rasanten Schlachten durch Horden von Dämonen zu kämpfen.

Zur Feier des Tages hat Painkiller zudem einen neuen Übersichts-Trailer This Is Painkiller veröffentlicht, der einen Einblick in das intensive Koop-Gameplay, mächtige Waffen, gewaltige Fähigkeiten, riesige Bosse und vieles mehr gibt, was Spieler in der Neuauflage der klassischen Action-Reihe erleben werden.

Die wichtigsten Features:

Das Fegefeuer als Spielplatz : Mit Sprüngen, Enterhaken und schnellen Ausweichmanövern geht es durch weitläufige, unheilvolle Biome, in denen albtraumhafte Gegner in blutigen, rasanten Gefechten mit einer Vielzahl neuer und klassischer Painkiller -Waffen bekämpft werden.

: Mit Sprüngen, Enterhaken und schnellen Ausweichmanövern geht es durch weitläufige, unheilvolle Biome, in denen albtraumhafte Gegner in blutigen, rasanten Gefechten mit einer Vielzahl neuer und klassischer -Waffen bekämpft werden. Online-Koop-Modus für drei Spieler: Online können mit bis zu zwei weiteren Spieler verschiedene Orte erkundet, Geheimnisse aufgedeckt und sich furchterregenden Feinden gestellt werden.

Online können mit bis zu zwei weiteren Spieler verschiedene Orte erkundet, Geheimnisse aufgedeckt und sich furchterregenden Feinden gestellt werden. Groteske Schrecken warten: Spielende können sich einer Vielzahl von Gegnern stellen, von Horden von Dämonen bis hin zu gewaltigen Kreaturen wie den Nephilim, den monströsen Kindern Azazels.

Spielende können sich einer Vielzahl von Gegnern stellen, von Horden von Dämonen bis hin zu gewaltigen Kreaturen wie den Nephilim, den monströsen Kindern Azazels. Den Schmerz entfesseln: Tarotkarten können genutzt werden, um Fähigkeiten zu verbessern, den Rang zu erhöhen, das Arsenal zu erweitern und sich mit anderen zu verbünden, um alle Gegner auszuschalten.

Tarotkarten können genutzt werden, um Fähigkeiten zu verbessern, den Rang zu erhöhen, das Arsenal zu erweitern und sich mit anderen zu verbünden, um alle Gegner auszuschalten. Charakterwahl mit Bedacht: Vier unterschiedliche Charaktere – Ink, Void, Sol und Roch – bieten jeweils einzigartige Vorteile, um Energie, Gesundheit, Kraft und Schaden zu steigern.

Vier unterschiedliche Charaktere – Ink, Void, Sol und Roch – bieten jeweils einzigartige Vorteile, um Energie, Gesundheit, Kraft und Schaden zu steigern. Rogue-Angel-Modus: In einem eigenständigen, gnadenlosen Roguelike-Modus stellen sich Fans gemeinsam mit ihren Freund prozedural generierten Arenen, sammeln unterwegs Tarotkarten, Waffen und Ausrüstung und treten in packenden Kämpfen gegen mächtige Bossgegner an.

Die Standard- und Deluxe-Editionen (mit dem Season Pass) von Painkiller können ab sofort für PlayStation 5 (Deluxe), Xbox Series X|S (Deluxe) und PC über Steam vorbestellt werden.

Painkiller erscheint am 21. Oktober 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und Steam.