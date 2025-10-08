Painkiller: Unvorstellbare Schrecken lauern im Fegefeuer

Welche Kreaturen und Schrecken im Fegefeuer lauern, wird im neuen Trailer zu Painkillers deutlich.

Das Label 3D Realms von Saber Interactive und der Entwickler Anshar Studios haben einen brutalen neuen Gameplay-Trailer zu Painkiller veröffentlicht, dem neu konzipierten Action-Shooter, der am 21. Oktober 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC über Steam erscheint.

Dieser neueste Gameplay-Trailer entführt Spieler in die Tiefen des Fegefeuers, wo Dämonen, Titanen und unvorstellbare Schrecken auf sie warten.

Erlebt den Schrecken hautnah, während ihr euch mit Freunden in einem intensiven Koop-Gameplay zu pulsierenden Metal-Soundtracks zusammenschließt.

Über Painkiller

Kämpft euch in Painkiller mit einer Reihe höllischer Waffen in brutalen, rasanten Kämpfen durch Horden von Dämonen! Kämpft euch durch grausige gotische Umgebungen, um die Invasion der Erde durch den gefallenen Engel Azazel zu stoppen und eure Erlösung zu verdienen – solo mit Bots oder im Online-Koop-Modus für bis zu drei Spieler.

Wichtigste Features

Das Fegefeuer ist euer Spielplatz: Springt, hakt euch fest und rennt durch riesige, gruselige Biome, während ihr mit einer Vielzahl neuer und klassischer Painkiller-Waffen in blutigen, rasanten Kämpfen gegen albtraumhafte Feinde kämpft.

Online-Koop für drei Spieler: Spielt online mit bis zu zwei Freunden, erkundet verschiedene Orte, deckt Geheimnisse auf und stellt euch furchterregenden Feinden.

Groteske Schrecken erwarten euch: Stellt euch einer Vielzahl schrecklicher Gegner, von Horden von Dämonen bis hin zu titanischen Schrecken wie den monströsen Kindern Azazels – den Nephilim.

Entfesselt den Schmerz: Nutzt Tarotkarten, um eure Fähigkeiten zu verbessern, steigt im Rang auf, um euer Arsenal zu erweitern, und schließt euch mit anderen Spielern zusammen, um alle Feinde zu vernichten.

Wählt euren Charakter mit Bedacht: Spielt als einer von vier unterschiedlichen Charakteren – Ink, Void, Sol und Roch – mit einzigartigen Vorteilen, um eure Energie, Gesundheit, Kraft und Schaden zu steigern.

Rogue-Angel-Modus: Überlebt einen brutalen Rogue-ähnlichen Modus, der völlig unabhängig von der Hauptkampagne ist und in dem ihr und eure Freunde durch prozedural generierte Arenen voranschreitet, Tarotkarten, Waffen und Gegenstände sammelt und euch epischen Bossen stellt.