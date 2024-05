Paladin Games: Niederländisches Studio nach 20 Jahren geschlossen

Autor:, in / Paladin Games

Der Trend zu Entlassungen und Schließungen in der Gamingbranche hält weiterhin an. Paladin Studios war seit 2005 in der Branche tätig und beschäftigte 45 Mitarbeiter.

Spiele wie das von Nintendo veröffentlichte Switch eShop-Spiel „Good Job!“ sowie die Handyumsetzungen „Cut the Rope Remastered“, „Amazing Katamari Damacy“ und „My Tamagotchi Forever“ zählten zum Portfolio des Entwicklers.

Mitbegründer und Co-CEO von Paladin Studios Derk de Geus erläuterte, dass das Unternehmen in den vergangenen Monaten nicht genügend Aufträge erhalten hatte, um die laufenden Kosten zu decken.

„Gestern haben wir einen Wendepunkt für unsere finanzielle Sicherheit erreicht“, schrieb er. „Bei den derzeitigen Aussichten weiterzumachen, wäre eine unverantwortliche Entscheidung gewesen, die wahrscheinlich zur Insolvenz geführt hätte.“ „Wir haben daher diesen Schritt unternommen, um eine ordnungsgemäße Abwicklung zu gewährleisten, bei der alle Mitarbeiter eine angemessene Abfindung erhalten und das Studio schuldenfrei bleibt.“ „Bitte wenden Sie sich an uns, wenn Sie offene Stellen für Design, Programmierung, 2D-Kunst, 3D-Kunst, Produktion, QA, Management oder Support-Personal haben – alle Fähigkeiten sind vorhanden, und diese Leute gehören zu den besten in der Branche.“

Während sich die Führung von Paladin Studios eigenständig für den radikalen Schritt entschieden hat, werden die Entwickler Roll7 und Intercept Games im Rahmen von Maßnahmen zur Kosteneinsparung von Publisher Take-Two Interactive geschlossen.

Trotz der Schließung versicherte Paladin, dass ihre bestehenden Spiele weiterhin in Betrieb bleiben und auch in Zukunft technische Unterstützung für sie angeboten werden.