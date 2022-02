Paladins: Betty la Bomba und neues Crossover vorgestellt

Das führende Independent-Musiklabel Monstercat hat heute seine Zusammenarbeit mit dem beliebten Videospiel Paladins von Hi-Rez Studios vorgestellt. Die Veröffentlichung des Crossovers ist für den 23. März geplant.

Neben brandneuen Singles und anderen beliebten Tracks von der australischen Singer-Songwriterin und Produzentin GG Magree, dem koreanischen Künstler Justin OH, der kanadischen DJane und Produzentin WHIPPED CREAM und dem schwedischen DJ Bossfight werden vier spielbare Charakter-Skins die Künstler und ihre Musik im Spiel zum Leben erwecken. GG Magrees „Deja Reve“ lässt wilde Träume zu Musik werden, in WHIPPED CREAMs „CRY“ wird es gefühlvoll, Justin OHs „Bring Me Down“ sorgt für eine Dosis Chaos und Bossfights „Warp“ lädt zu einer musikalischen Zeitreise in die frühen 2000er ein.

Gavin Johnson, Head of Gaming bei Monstercat, erzählt: „Nach der erfolgreichen Zusammenarbeit mit Hi-Rez für SMITE waren wir Feuer und Flamme für das Crossover Monstercat x Paladins . Partnerschaften dieser Art bringen nicht nur eine authentische, musikalische Erfahrung im Spiel, sie bieten unseren Künstlern auch die Chance, sich neu zu erfinden und ihre Musik auf eine ganz neue Art mit Menschen zu teilen. Es ist für alle Beteiligten ein spannendes kreatives Unterfangen und wir können die Veröffentlichung nächsten Monat kaum erwarten.“

Am 23. März kann die Party in Paladins dann starten! Durch Spielen von Matches sammeln Spieler Erfahrung für den Monstercat-Crossover-Pass und schalten Belohnungen frei, darunter die Skins GG Magree Skye, Justin OH Khan und ein Musikthema für das Hauptmenü.

Die Basisversion des Monstercat-Crossover-Passes steht allen Spielern kostenlos zur Verfügung. Um Zugang zu allen Premium-Belohnungen erhalten, müssen 500 Kristalle investiert werden. Kristalle sind die in Paladins mit Echtgeld käufliche Währung im Spiel. Mit dem Kauf werden einige Belohnungen direkt freigeschaltet, darunter GG Magree Skye. Justin OH Khan, alternative Farbversionen beider Skins und zusätzliche Gegenstände können dann nach und nach freigespielt werden.

Die Monstercat-Beats hören mit dem Crossover-Pass nicht auf: Prime Gaming-Abonnenten können am 5. April WHIPPED CREAM Cassie und am 5. Mai Bossfight Koga kostenlos freischalten!

Die Skins können ab dem genannten Datum einen Monat lang auf der für Paladins bestimmten Prime Gaming-Website eingefordert werden. Voraussetzung ist eine erfolgreiche Verknüpfung von Hi-Rez- und Twitch-Konto. Auf der Website steht dafür eine Schritt-für-Schritt-Anleitung bereit.

Das Monstercat-Crossover ist das bislang größte dieser Art für Hi-Rez‘ Fantasy-Shooter, der auf allen großen Plattformen kostenlos spielbar ist und über Crossplay-Funktionalität verfügt.

Alle mögen Bomb King – mit dem kommenden Update betritt nun die Königin der Bomben die Bühne von Paladins: Betty la Bomba.

Auch für Betty la Bomba dreht sich wirklich alles um Bomben jeder Form und Größe. Sie besitzt springende Bomben, Clustergranaten und eine explodierende … Tasche!? Oh, sie kann außerdem auf einer Rakete reiten! Wie man sich vorstellen kann, ist auch ihre Persönlichkeit höchst explosiv.