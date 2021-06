Paladins: Champions of the Realm: gen:LOCK x Paladins Crossover im Trailer vorgestellt

Das gen:LOCK-Programm geht in die nächste Phase! Am 21. Juli beginnen fünf Mitglieder des Teams eine neue Mission als spielbare Charaktere in Paladins. Die Zeichentrick-Webserie gen:LOCK von Rooster Teeth trifft auf Paladins von Evil Mojo Games im ersten Crossover für den beliebten Online-Shooter.

Mit dem gen:LOCK-Crossover-Pass können Fans fünf Champions mit Skins in die Stars der Serie verwandeln: Chase, Valentina, Cammie, Yaz und Kazu. Alle Skins kommen mit einem neuen Stimmenpaket.

Der gen:LOCK-Crossover-Pass bietet Fans zahlreiche weitere passende kosmetische Gegenstände, von denen einige von Künstlern von Rooster Teeth gestaltet wurden. Dr. Weller ist in Form einer Visitenkarte Teil des Crossover-Passes, die Mitglieder des gen:LOCK-Programms sind zusätzlich als animierte Chibi-Avatare vertreten. Das Projekt ist nach dem erfolgreichen Crossover RWBY x SMITE die zweite Zusammenarbeit von Rooster Teeth und Hi-Rez Studios.

Alle Details werden in der Update-Show auf Twitch am 23. Juni ab 18 Uhr MESZ enthüllt und sind im Anschluss daran auch auf der Paladins-Website verfügbar.