Paladins: Monstercat x Paladins jetzt live

Autor:, in / Paladins

Hi-Rez hat das Crossover Monstercat x Paladins veröffentlicht, mit dem vier EDM-Künstler des Independent-Labels ihre Premiere in der Welt des Fantasy-Shooters feiern. Details finden sich in den Monstercat-Patchnotes.

Die Party in Paladins kann starten! Im Monstercat-Crossover-Pass warten insgesamt vier Skins, die die Musiker und ihre Welt im Spiel zum Leben erwecken. GG Magree Skye, die Bossfight-Menümusik und weitere Belohnungen können dabei komplett kostenlos freigespielt werden. Zugang zu allen Belohnungen des Monstercat-Crossover-Pass, darunter Justin OH Khan und drei weitere Musikpakete, erhalten Spieler nach einer einmaligen Investition von 500 Kristallen.

Für zwei Monate geht es weiter mit den Monstercat-Beats in Paladins, denn mit WHIPPED CREAM Cassie und Bossfight Koga werden zwei weitere musikalische Skins erscheinen.

Diese beiden Skins können von allen Prime Gaming-Abonnenten auf dieser Website kostenlos freigeschaltet werden. WHIPPED CREAM Cassie wird ab dem 5. April einen Monat lang verfügbar sein, gefolgt von Bossfight Koga ab dem 5. Mai.

Neuer Champion: Betty la Bomba

Heute hat zudem ein neuer Schadens-Champion die Bühne von Paladins betreten: Betty la Bomba, die Königin der Bomben.

Betty la Bomba hatte alles. Köpfchen, gutes Aussehen und Macht. Doch was sie nicht hatte vorhersehen können, war, dass ihre neueste Kreation ein Bewusstsein entwickeln würde – Bomb King. Heute holt sich Betty, die Königin der Bomben, ihren rechtmäßigen Platz auf dem Thron zurück. Und niemand wird ihr und ihren explosiven Vorrichtungen dabei im Weg stehen.

Wenn sie nicht gerade ihren Granatenwerfer abfeuert oder ganze Kisten mit Sprengstoff aufstellt, reitet Betty la Bomba vermutlich gerade auf einer gigantischen Rakete – mit ihrer Überkraft „Lang lebe die Königin“.

Spieler, die gerne ins Risiko gehen, werden Betty lieben. Statt auf einen beständigen Kugelhagel, legt Betty es auf die großen Momente an, um mit vernichtenden Explosionen mehreren Champions auf einmal Schaden zuzufügen. Für Spieler mit gutem Timing und Geschick sollte es mit Betty la Bomba keine allzu große Herausforderung darstellen, den Zielpunkt in Belagerung, dem wettkampforientierten Modus in Paladins, im entscheidenden Moment einzunehmen.