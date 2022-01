Paladins: Champions of the Realm: Season 5 Schism mit neuem Champion und mehr

In Paladins: Champions of the Realm startet Season 5 Schism mit neuem Modus, Champion und Event.

Für Paladins: Champions of the Realm gibt es eine neue Kriegsfront mit Siege: Beyond, einer brandneuen Variante der klassischen Belagerung. Dies ist ein lebendiger Spielmodus, den Evil Mojo Games im Laufe des Jahres weiterentwickeln und den beliebtesten Spielmodus von Paladins drastisch verändern will.

Diese erste Version von Siege: Beyond, die später in diesem Monat mit dem Season 5-Update verfügbar sein wird, bietet einen brandneuen Item-Shop, der eure taktischen Optionen weit über die klassische Belagerung hinaus erweitert. Liebhaber des klassischen Belagerungsmodus erhalten seperate Modi mit Siege: Core und Siege: Beyond.

Neuer Champion: VII

Der messingmaskierte Blick von VII richtet sich mit erbarmungsloser Genauigkeit auf das Schlachtfeld und vollstreckt rücksichtslos die Urteile des Äußeren Tribunals. VIIs Fähigkeiten sind dynamisch; sein weitreichender Greifer ermöglicht verheerende Hinterhalte, während seine Waffe mit selektiver Feuerkraft ihm die Möglichkeit gibt, zwischen automatischen Schüssen, Serienfeuer und Mag-Dumping zu wechseln und so die beste Strategie für jeden anzuwenden, der es wagt, sich ihm zu widersetzen.

Abyss Hunter Academy Event Pass

Während VII die Feinde des Äußeren Tribunals ins Visier nimmt, widmen sich andere Champions dem Kampf gegen die abyssalen Feinde, die das Reich bedrohen, dem Schutz der Unschuldigen und dem pünktlichen Erscheinen zum Unterricht.

Schließt euch diesen Januar mit dem Abyss Hunter Academy Event Pass ihrem Kampf an und bringt diese Dämonen mit den Skins Rei und Maeve zur Strecke. Der Titelsong für diesen Event Pass wurde von AmaLee geschrieben und aufgenommen.