Eine Welt, in der Menschen und Dinosaurier zusammen in Harmonie leben, muss nicht immer wie in Jurassic Park ausgehen. In Paleo Pines könnt ihr in bunter Knuddel-Optik eure Dinosaurier hegen und pflegen. Auch eine Farm dürft ihr dazu aufbauen. Mit allerlei Futter und Ködern werdet ihr so eure Lieblingsdinos anlocken und zähmen.

Wer dabei an anstrengende Arbeit wie in Stardew Valley denkt, darf unbesorgt in die Zukunft schauen, denn die Dinosaurier haben unterschiedliche Eigenschaften und mit diesen können sie euch tatkräftig unterstützen. Da wird ein T-Rex schnell zum Wasserspender, wenn er für euch zum Fluss läuft und mit einem Maul voll Wasser euren Garten wässert. Ist viel bequemer als mit einer Gießkanne umherzulaufen. Oder ein Triceratops hilft euch, indem ihr auf ihm reitet, die Felder vorzubereiten. Und natürlich gibt es ein Dorf, viele NPCs und noch mehr Gestaltungsmöglichkeiten für eure Farm.

Schon jetzt könnt ihr einen Einblick in die Vielfalt der Dinosaurier im neuen Trailer erhalten:

Paleo Pines erscheint dieses Jahr für Xbox One und Xbox Series X/S.