Paleo Pines: Neues Update bringt zahlreiche Inhalte aus der Kickstarter-Kampagne

Für Paleo Pines steht das nächste große Inhaltsupdate unmittelbar bevor. Entwickler Italic Pig hat angekündigt, dass das Update am 13. Juli veröffentlicht wird.
Die Aktualisierung bringt zahlreiche neue Inhalte ins Spiel, die gemeinsam mit den Unterstützern der erfolgreichen Kickstarter-Kampagne entwickelt wurden. Welche Neuerungen im Detail enthalten sind, hat das Studio bislang noch nicht bekannt gegeben.
Mit dem Update setzt Italic Pig weitere im Crowdfunding versprochene Features um und erweitert das entspannte Dino-Farming-Abenteuer um zusätzliche Inhalte für die Community.
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Sicher ein gemütliches Spiel, ist aber leider nicht mein Ding.