Palia: 40 Minuten Xbox-Gameplay geben ersten Einblick

Schaut euch in einem neuen Video rund 40 Minuten Gameplay aus Palia auf der Xbox Series X an und verschafft euch einen ersten Eindruck.

Mit Palia erwartet euch ein entspannter Mix aus Lebenssimulation und Online-Multiplayer-Erlebnis, der ganz auf Wohlfühl-Gameplay und kreative Freiheit setzt. In einem neuen Video zeigen wir euch erste Spielszenen aus der Xbox Series X-Version und geben euch einen Einblick in die gemütliche Welt des Cozy Games.

In Palia übernehmt ihr die Rolle eines neuen Bewohners in einem charmanten Dorf, das von freundlichen NPCs und einer aktiven Online-Community belebt wird. Statt actionreicher Kämpfe stehen in Palia andere Dinge im Vordergrund: Ihr gestaltet euer eigenes Zuhause, bepflanzt euren Garten, sammelt Materialien, angelt oder geht auf Pilzsuche. Dabei trefft ihr auf verschiedene Charaktere, mit denen ihr Beziehungen aufbauen könnt – ganz nach eurem Tempo.

Ob allein oder gemeinsam mit Freunden: Palia lädt euch dazu ein, den Alltag hinter euch zu lassen und in eine Welt voller Harmonie, Handwerk und Naturidylle einzutauchen. Dank seiner offenen Struktur könnt ihr das Spiel in eurem eigenen Rhythmus erleben, neue Gebiete erkunden und eurer Kreativität freien Lauf lassen.

