Palia: Erscheint auf mehr Plattformen nach Übernahme

Daybreak Games, bekannt für MMOs wie Ecerquest I und II, The Lord of the Rings Online oder DC Universe Online, hat das Studio Singularity 6 übernommen.

Singularity 6 musste sich in diesem Jahr bereits von Mitarbeitern trennen, da man in finanzielle Schwierigkeiten geraten war. Dabei hatte man erst im Dezember das Free-to-Play-Cozy-Sim-MMO Palia für Nintendo Switch veröffentlicht. Im März erschien es dann, sechs Monate nach einer offenen Beta, auch auf Steam.

Vier Millionen Spieler wurden bis Juni für Palia angegeben, täglich spielen es 100.000 Menschen. Wie bei der Übernahme geschrieben wurde, soll „die Spielerbasis voraussichtlich weiter wachsen, wenn das Spiel seine Fortschritte in Richtung Fertigstellung und 1.0-Veröffentlichung auf allen wichtigen Plattformen fortsetzt.“

In der Meldung heißt es weiter: „Wir freuen uns darauf, mit dem S6-Team zusammenzuarbeiten, um Palia zum bestmöglichen Online-Erlebnis auf allen wichtigen Spielplattformen zu machen und dabei zu helfen, die Spielergemeinschaft in den kommenden Jahren weiter auszubauen.“

Damit ihr euch eine Vorstellung von Palia machen könnt, haben wir euch den Steam Launch-Trailer eingebunden.