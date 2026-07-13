Palworld: 1.0-Release sorgt erneut für Steam-Rekord

Palworld gehört mit dem Early-Access-Start und dem 1.0-Release zu den größten Steam-Erfolgen.

Mit dem 1.0-Release von Palworld hat das Survival-Spiel erneut Steam-Geschichte geschrieben. Sowohl der ursprüngliche Early-Access-Start als auch die Vollversion zählen nun zu den größten Veröffentlichungen der Plattform gemessen an den gleichzeitigen Spielern.

Bereits zum Early-Access-Launch erreichte Palworld einen Höchstwert von 2.101.867 gleichzeitig aktiven Spielern auf Steam. Damit gehört der Titel bis heute zu den erfolgreichsten Starts in der Geschichte der Plattform.

Auch die Veröffentlichung der Version 1.0 sorgt für beeindruckende Zahlen. Innerhalb der vergangenen 24 Stunden verzeichnete Palworld einen neuen Spitzenwert von 855.525 gleichzeitig aktiven Spielern. Damit reiht sich auch der Full-Release unter die größten Steam-Launches überhaupt ein.

Dass sowohl der Early-Access-Start als auch die finale Veröffentlichung derart hohe Spielerzahlen erreichen, ist eine Seltenheit. Nur wenige Spiele konnten auf Steam zu zwei unterschiedlichen Veröffentlichungszeitpunkten ein derart großes Publikum gleichzeitig anziehen.