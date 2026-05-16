Palworld: 1.0-Version soll nicht überraschend angekündigt werden

Pocketpair äußert sich zum Stand von Palworld 1.0 und bremst Spekulationen über eine kurzfristige Ankündigung.

Die Erwartungen rund um Palworld 1.0 bleiben hoch, doch konkrete Informationen zum finalen Release des Survival-Hits lassen weiterhin auf sich warten.

Entwickler Pocketpair arbeitet zwar weiterhin an der vollständigen Version des Spiels, hat jedoch bereits vor einiger Zeit bestätigt, dass der 1.0-Release erst für 2026 vorgesehen ist. Neue Details dazu wurden bislang nur in Form kleiner Teaser veröffentlicht, was in der Community zunehmend für Ungeduld sorgt.

Nun hat sich Community Manager John „Bucky“ Buckley erneut zur Kommunikation rund um den Release geäußert und dabei klar gemacht, dass die Veröffentlichung nicht spontan über Kanäle wie Discord angekündigt wird. Der Umfang des Projekts sei zu groß, um eine so wichtige Information auf diese Weise zu veröffentlichen.

Zwar sei der Entwicklungsprozess weiterhin im Gange, doch konkrete Neuigkeiten sollen erst dann kommuniziert werden, wenn der Zeitpunkt für eine offizielle Enthüllung näher rückt. Auch frühere Aussagen des Studios deuten darauf hin, dass Palworld 1.0 sich weiterhin in einer intensiven Entwicklungsphase befindet.

In der Community wächst unterdessen die Erwartungshaltung, während gleichzeitig der Wunsch nach klareren Zeitplänen immer lauter wird. Dennoch dürfte es laut aktueller Einschätzung noch einige Zeit dauern, bis es konkrete Neuigkeiten zum finalen Release gibt.