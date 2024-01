Palworld: Ähnlichkeiten zu Pokemon sorgt für Kontroverse

Mit einer Mischung aus Monsterfang, Survival und Crafting begeistert Palworld mittlerweile mehr als fünf Millionen Spieler auf Xbox und PC.

Das Spiel befindet sich seit Freitag im Early Access bzw. in der Game Preview und muss sich nun Plagiatsvorwürfe gefallen lassen.

Spieler werfen Entwickler Pocketpair die Ähnlichkeiten zu Pokemon vor, speziell zu den Charakterdesigns der Monster, im Spiel Pal genannt.

Die Einflüsse von Pokemon auf Palworld in Bezug auf die Figuren werden im Netz diskutiert. Auf Social-Media wurden Vergleiche und mögliche identische Merkmale hervorgehoben:

since I'm bored as hell, I'm gonna be making a thread of this i think… Palworld design analysis trying to spot every pokemon they jumbled together pic.twitter.com/Ch9jcx5hCI

— onion_mu (@onion_mu) January 18, 2024