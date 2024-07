Palworld: Beschwerde der Pokemon Company bleibt aus

Kurz nach der Veröffentlichung von Palworld im Januar gab The Pokemon Company ein Statement ab, in der man beabsichtigte eine Untersuchung wegen einer möglichen Verletzung der Rechte am geistigen Eigentum einzuleiten.

Doch bis heute gibt es keine offizielle Beschwerde, wie Takuro Mizobe, CEO von Pocktpair, gegenüber Game File sagte.

Auf die Frage, ob man in dieser Sache etwas von The Pokemon Company gehört habe, sagte Mizobe: „Nein, überhaupt nicht. Nintendo und The Pokemon Company haben nichts zu uns gesagt. Natürlich liebe ich Pokemon und respektiere es. Ich bin damit aufgewachsen, in meiner Generation.“

Der Rechteinhaber von Pokemon könnte auch ein halbes Jahr nach der Veröffentlichung von Palworld noch hinter den Kulissen an einer Prüfung arbeiten. Möglicherweise habe man aber auch festgestellt, dass keine Verletzung am Recht von Marken oder Urheberschaft vorliegt.