Palworld: Bleibt ein Steam-Hit und erreicht erneut außergewöhnliche Spielerzahlen

Palworld beweist auch zweieinhalb Jahre nach dem Start seines Early Access und der späteren Veröffentlichung der Version 1.0 eindrucksvoll seine anhaltende Popularität. Auf Steam erreicht das Survival-Abenteuer aktuell erneut außergewöhnlich hohe Spielerzahlen.

Derzeit spielen 889.764 Nutzer gleichzeitig Palworld. Innerhalb der vergangenen 24 Stunden wurde sogar ein Spitzenwert von 961.867 gleichzeitig aktiven Spielern erreicht.

Zum Vergleich: Der bisherige Rekord liegt weiterhin bei 2.101.867 gleichzeitigen Spielern, den Palworld unmittelbar nach dem Start vor rund zweieinhalb Jahren aufgestellt hatte. Damit zählt das Spiel nach wie vor zu den erfolgreichsten Titeln in der Geschichte von Steam.

Die aktuellen Zahlen zeigen, dass Palworld auch lange nach seinem ursprünglichen Hype eine enorme Community besitzt. Regelmäßige Updates und neue Inhalte sorgen offenbar weiterhin dafür, dass zahlreiche Spieler in die Welt der Pals zurückkehren.

Mit einem 24-Stunden-Peak von knapp einer Million gleichzeitiger Spieler gehört Palworld auch heute noch zu den meistgespielten Titeln auf Steam und unterstreicht seinen Status als außergewöhnlicher Langzeiterfolg.