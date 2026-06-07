Palworld: Cinematic Trailer zum 1.0 Release im Juli

Palworld erhält mit Version 1.0 seinen offiziellen Release am 10. Juli. Begleitend wurde ein erster Cinematic Trailer veröffentlicht, der die Spielwelt von Palpagos in Szene setzt.

Der Trailer dient als stimmungsvoller Ausblick auf den kommenden Launch und zeigt die zentrale Prämisse des Spiels: das Sammeln, Trainieren und gemeinsame Abenteuer mit den sogenannten Pals.

Entwickler Pocketpair bereitet damit den Übergang von Early Access zu Version 1.0 vor und liefert erstmals einen vollständig inszenierten Blick auf die Welt.