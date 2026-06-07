Palworld: Cinematic Trailer zum 1.0 Release im Juli

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Image: POCKET PAIR

Palworld zeigt ersten Cinematic Trailer zum 1.0 Release.

Palworld erhält mit Version 1.0 seinen offiziellen Release am 10. Juli. Begleitend wurde ein erster Cinematic Trailer veröffentlicht, der die Spielwelt von Palpagos in Szene setzt.

Der Trailer dient als stimmungsvoller Ausblick auf den kommenden Launch und zeigt die zentrale Prämisse des Spiels: das Sammeln, Trainieren und gemeinsame Abenteuer mit den sogenannten Pals.

Entwickler Pocketpair bereitet damit den Übergang von Early Access zu Version 1.0 vor und liefert erstmals einen vollständig inszenierten Blick auf die Welt.

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4 Kommentare Added

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  1. Katanameister 454510 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 07.06.2026 - 13:17 Uhr

    Die sollen mal ein Pokemon artiges Spiel machen, Nintendo würde komplett ausrasten 😆.

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    • Terendir 177455 XP P3P3 L3 P3W P3W Shot 3 | 07.06.2026 - 13:25 Uhr
      Antwort auf Katanameister

      Gibtdoch nen anderes Studio was sowas macht, da spielst du als Hauptchar sogar Link. Wo Palworld fragwürdig war, da gehen die 3 schritte weiter ^^

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