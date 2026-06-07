Palworld: Cinematic Trailer zum 1.0 Release im Juli

Palworld erhält mit Version 1.0 seinen offiziellen Release am 10. Juli. Begleitend wurde ein erster Cinematic Trailer veröffentlicht, der die Spielwelt von Palpagos in Szene setzt.
Der Trailer dient als stimmungsvoller Ausblick auf den kommenden Launch und zeigt die zentrale Prämisse des Spiels: das Sammeln, Trainieren und gemeinsame Abenteuer mit den sogenannten Pals.
Entwickler Pocketpair bereitet damit den Übergang von Early Access zu Version 1.0 vor und liefert erstmals einen vollständig inszenierten Blick auf die Welt.
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
4 Kommentare AddedMitdiskutieren
Die sollen mal ein Pokemon artiges Spiel machen, Nintendo würde komplett ausrasten 😆.
Gibtdoch nen anderes Studio was sowas macht, da spielst du als Hauptchar sogar Link. Wo Palworld fragwürdig war, da gehen die 3 schritte weiter ^^
Hoffentlich bleibt es noch ne Weile im GP
Irgendwie ganz witzig, aber einfach nichts für mich. 🤷🏻♂️