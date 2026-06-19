Palworld: Entwickler: Spieler wollen keine generative KI in Videospielen

Palworld-Entwickler Pocketpair äußert sich deutlich gegen generative KI in der Spieleentwicklung und verweist auf die ablehnende Haltung vieler Spieler.

Beim Palworld-Entwickler Pocketpair steht der Einsatz generativer KI in der Spieleentwicklung weiterhin nicht zur Debatte. John Buckley, verantwortlich für Publishing und Kommunikation beim Studio, sieht vor allem die Reaktionen der Spieler als entscheidenden Faktor gegen die Technologie.

In einem Interview mit erklärte Buckley, dass Pocketpair selbst keine generative KI in der Entwicklung einsetzt und daran auch nichts ändern wolle. Bereits zuvor hatte das Studio Vorwürfe zurückgewiesen, KI bei der Erstellung von Kreaturen oder Assets in Palworld verwendet zu haben.

Besonders deutlich wurde er bei der Einschätzung der Community-Reaktionen. Sinngemäß erklärte Buckley, dass Spieler generative KI nicht wollten und damit für ihn die Diskussion im Grunde beendet sei, da es wenig Sinn ergebe, eine Technologie gegen die klare Erwartung der Zielgruppe durchzusetzen.

Auch mit Blick auf die Branche insgesamt äußerte sich Buckley skeptisch. Zwar nutzten einige Unternehmen generative KI möglicherweise, um Entwicklungszeit zu reduzieren, doch er bezweifle, dass sich diese Praxis langfristig stark durchsetzen werde. Selbst große Plattformen wie Steam würden bereits in gewissem Maße kritisch reagieren.

Während des Summer Game Fest mussten mehrere Entwickler – darunter Teams hinter Serien wie Crazy Taxi oder Tomb Raider – ihre Nutzung von KI-Tools öffentlich erklären, nachdem Fans negativ darauf reagiert hatten. Für Buckley ist diese Entwicklung ein Hinweis darauf, dass das Thema weiterhin stark polarisiert.

Besonders kritisch sieht er den zunehmenden Einsatz KI-generierter Inhalte im Marketing und bei Store-Auftritten, etwa im Rahmen von Events wie dem Steam Next Fest. Dort seien seiner Wahrnehmung nach immer häufiger Inhalte zu sehen, bei denen man sich frage, ob der Einsatz solcher Tools überhaupt notwendig gewesen sei. Sinngemäß beschreibt er die Reaktion vieler Beobachter so, dass man sich oft frage, warum bestimmte Inhalte nicht einfach selbst erstellt wurden, da der Rest des Spiels ohnehin solide wirke.

Gleichzeitig sprach Buckley über die Idee eines möglichen „Authentizitätsmarkts“. Dabei könnten Entwickler künftig gezielt damit werben, dass ihre Spiele vollständig von Menschen erstellt wurden, um sich bewusst von KI-generierten Projekten abzugrenzen. Diese Entwicklung sieht er jedoch kritisch, da es problematisch wäre, wenn man irgendwann explizit darauf hinweisen müsse, dass ein Spiel ohne KI entstanden ist.

Abschließend verwies Buckley auf unterschiedliche regionale Haltungen gegenüber der Technologie. Während viele Studios und Spieler im Westen eher skeptisch seien, gebe es in anderen Märkten wie China oder Südkorea eine deutlich offenere Haltung gegenüber generativer KI. Diese Unterschiede könnten seiner Einschätzung nach in den kommenden Jahren zu stärkeren Spannungen in der Branche führen.