Palworld: Entwickler überrascht mit Preisentscheidung zum 1.0-Launch

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Image: Pocketpair

Palworld bleibt auch nach dem Release von Version 1.0 zum bisherigen Preis erhältlich.

Kurz vor der Veröffentlichung von Palworld Version 1.0 hat Entwickler Pocketpair eine wichtige Entscheidung bekannt gegeben. Trotz der Vollversion wird der Preis des Survival-Spiels nicht erhöht und bleibt bei 29,99 US-Dollar.

In einem Statement erklärte das Studio, man habe sich die Entscheidung gut überlegt und sich schließlich bewusst gegen eine Preiserhöhung entschieden. Gleichzeitig betonte Pocketpair, man sei unglaublich stolz darauf, wie weit Palworld gekommen sei. Dank der großartigen Unterstützung der Spieler habe sich das Spiel zu einem Erfolg entwickelt, der die kühnsten Erwartungen des Studios übertroffen habe.

Als kleines Dankeschön an die Community werde der Preis deshalb auch nach der Veröffentlichung von Version 1.0 bei 29,99 US-Dollar bleiben. Abschließend bedankte sich das Entwicklerteam erneut für die anhaltende Unterstützung der Spieler.

Palworld erscheint am 10. Juli in Version 1.0 für Xbox Series X|S, Xbox One und PC. Hierzulande ist das Spiel mit 29,99€ gelistet.

Quelle
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13 Kommentare Added

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  2. XXPS 10920 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 08.07.2026 - 19:34 Uhr

    Off Topic. Meine Rewards App auf xbox ist nicht mehr gestartet, also gelöscht und wollte neu installieren. Jetzt steht im Store allerdings, zur Zeit nicht verfügbar. Weiß jemand was ich da machen kann? Danke im voraus und Sorry daas es nicht zum Thema passt.

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    • Katanameister 491160 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 08.07.2026 - 19:38 Uhr
      Antwort auf XXPS

      Es gibt keine Rewards App in dem Sinne mehr, sondern nur noch einen Hub für Rewards mit den ganzen Quests auf der Konsole.

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      • XXPS 10920 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 08.07.2026 - 20:10 Uhr
        Antwort auf Katanameister

        Kann ich die hub denn auf der Xbox installieren? Wenn ich im Store nach Rewards suche findet er nur die app, die halt nicht geht.

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        • Katanameister 491160 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 08.07.2026 - 20:12 Uhr
          Antwort auf XXPS

          Geh mal auf dein Account Bild auf der Xbox, da steht dann irgendwo was mit Rewards, da muss nichts extra installiert werden.

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          • XXPS 10920 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 08.07.2026 - 20:21 Uhr
            Antwort auf Katanameister

            Jo, direkt nachgeschaut, is so wie du geschrieben hast. Danke dir vielmals, hätte ich sonst wahrscheinlich nicht gefunden. Vielen Dank dir dafür 😊

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  3. Lord Maternus 374315 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 08.07.2026 - 19:34 Uhr

    Find ich gut. Werde ich irgendwann auch mal noch spielen. Bin an sich kein Fan von diesen Survival Games, aber die Monster sehen einfach nett aus xD

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  4. Ralle89 190195 XP Grub Killer Man | 08.07.2026 - 20:04 Uhr

    Finde ich gut das der Preis so bleibt macht nicht jeder 👍🏻

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  5. GERxJOHNNY 102050 XP Profi User | 08.07.2026 - 21:06 Uhr

    Dass sie an Nintendo nicht zugrunde gegangen sind ist schon mal eine starke Leistung

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