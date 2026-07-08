Palworld: Entwickler überrascht mit Preisentscheidung zum 1.0-Launch

Palworld bleibt auch nach dem Release von Version 1.0 zum bisherigen Preis erhältlich.

Kurz vor der Veröffentlichung von Palworld Version 1.0 hat Entwickler Pocketpair eine wichtige Entscheidung bekannt gegeben. Trotz der Vollversion wird der Preis des Survival-Spiels nicht erhöht und bleibt bei 29,99 US-Dollar.

In einem Statement erklärte das Studio, man habe sich die Entscheidung gut überlegt und sich schließlich bewusst gegen eine Preiserhöhung entschieden. Gleichzeitig betonte Pocketpair, man sei unglaublich stolz darauf, wie weit Palworld gekommen sei. Dank der großartigen Unterstützung der Spieler habe sich das Spiel zu einem Erfolg entwickelt, der die kühnsten Erwartungen des Studios übertroffen habe.

Als kleines Dankeschön an die Community werde der Preis deshalb auch nach der Veröffentlichung von Version 1.0 bei 29,99 US-Dollar bleiben. Abschließend bedankte sich das Entwicklerteam erneut für die anhaltende Unterstützung der Spieler.

Palworld erscheint am 10. Juli in Version 1.0 für Xbox Series X|S, Xbox One und PC. Hierzulande ist das Spiel mit 29,99€ gelistet.