Palworld: Entwickler zeigt neue Pals aus Version 1.0

Zum zweijährigen Jubiläum von Palworld bedankt sich das Team bei allen Spielern und kündigt gleichzeitig an, dass die Arbeiten an Version 1.0 in vollem Gange sind. Der Release des bislang größte Updates soll noch in diesem Jahr erfolgen.

In einem Video wird das Jubiläum von ersten Einblicken in neue Pals begleitet, die einen Vorgeschmack auf den kommenden Umfang liefern. Die Vorschau zeigt frische Designs, die das bestehende Ökosystem erweitern und die Welt des Spiels spürbar lebendiger wirken lassen.

Die neuen Inhalte deuten darauf hin, dass Palworld seine Mischung aus Kreaturenfang, Survival‑Elementen und Erkundung weiter ausbaut und die Spieler auf eine noch vielfältigere Spielwelt vorbereitet.

Zum Jubiläum läuft zudem ein Rabatt auf Steam, Xbox und im PlayStation Store, wodurch der Titel aktuell besonders leicht zugänglich ist.