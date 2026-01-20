Palworld: Entwickler zeigt neue Pals aus Version 1.0

Image: POCKET PAIR

Palworld feiert Jubiläum – und das größte Update aller Zeiten rückt näher. Schaut euch Konzepte neuer Pals an!

Zum zweijährigen Jubiläum von Palworld bedankt sich das Team bei allen Spielern und kündigt gleichzeitig an, dass die Arbeiten an Version 1.0 in vollem Gange sind. Der Release des bislang größte Updates soll noch in diesem Jahr erfolgen.

In einem Video wird das Jubiläum von ersten Einblicken in neue Pals begleitet, die einen Vorgeschmack auf den kommenden Umfang liefern. Die Vorschau zeigt frische Designs, die das bestehende Ökosystem erweitern und die Welt des Spiels spürbar lebendiger wirken lassen.

Die neuen Inhalte deuten darauf hin, dass Palworld seine Mischung aus Kreaturenfang, Survival‑Elementen und Erkundung weiter ausbaut und die Spieler auf eine noch vielfältigere Spielwelt vorbereitet.

Zum Jubiläum läuft zudem ein Rabatt auf Steam, Xbox und im PlayStation Store, wodurch der Titel aktuell besonders leicht zugänglich ist.

2 Kommentare Added

  1. Spaxarrow 6760 XP Beginner Level 3 | 20.01.2026 - 13:35 Uhr

    Joar, habs abgebrochen als ich las ps5 hat 60 fps und xsx haben se damit (noch nicht ausgestattet. Hatte 60 nur wenn ich in den Himmel schaute 🤷‍♂️

