Palworld: Größtes Update enthüllt Weltbaum-Region und neue Pals

Die bisher größte Erweiterung für Palworld steht bevor. Entwickler Pocketpair hat bestätigt, dass Version 1.0 umfangreicher ausfallen wird als jedes bisherige Update und zahlreiche neue Inhalte für die Spieler bereithält.
Besonders im Fokus steht die lang erwartete Weltbaum-Region, die erstmals vollständig erkundet werden kann. Dort sollen Spieler nicht nur neue Gebiete entdecken, sondern auch weitere Teile der Hintergrundgeschichte von Palworld erleben.
John „Bucky“ Buckley erklärte, dass Update 1.0 in seinem Umfang alle bisherigen Erweiterungen übertreffen werde. Zudem sollen mehr neue Pals eingeführt werden als bei jeder vorherigen Aktualisierung. Neben zusätzlichen Kreaturen seien weitreichende Änderungen geplant, die sich auf das gesamte Spiel auswirken.
Eine Funktion wird es allerdings weiterhin nicht geben. Laut Buckley plant Pocketpair keine Pokémon-ähnlichen Entwicklungen für Pals. Das Studio wolle stattdessen neue Kreaturen, Spielmechaniken und Systeme erschaffen, anstatt bestehende Pals durch Evolutionsstufen weiterzuentwickeln.
Nach Ansicht der Entwickler soll dadurch jede Kreatur ihre eigene Identität und ihren Status als eigenständige Spezies behalten. Der Fokus liege darauf, die Vielfalt der Welt durch neue Inhalte zu erweitern, anstatt vorhandene Pals in verschiedene Entwicklungsformen aufzuteilen.
Mit der Öffnung der Weltbaum-Region, zusätzlichen Story-Inhalten und einer Rekordzahl neuer Pals dürfte Version 1.0 einen der bislang größten Meilensteine für das Survival-Abenteuer markieren.
6 Kommentare AddedMitdiskutieren
Da hätte man Nintendo nochmal ärgern können mit den Entwicklungen, schade 😅.
ich feier das Entwicklerstudio voll, hab es zwar nur am Anfang etwas gezockt. Aber allein, dass die sich gegen Nintendo stellen und Nintendo auch noch machtlos ist, finde ich klasse
Ich habe es schon unzählige Stunden gespielt und freue mich sehr auf die Version 1.0. das sie auf Entwicklungen verzichten finde ich gut, das hätte auch irgendwie nicht gepasst.
Wie viel Zeit versenkt man so in dem Spiel? Ich habe es bisher nicht beachtet, weil ich befürchte, dass ich da 100 Stunden reinstecke und da wäre mir die Zeit zu schade.
Das ist schwer zu sagen, da es eine wirkliche Story nicht gibt.
Wenn man sich auf das wesentliche konzentriert und die Einstellungen im Detail auf schnellen Fortschritt stellt vllt 40-50 Std?
Alle Erfolge zu holen kann min 100 Std dauern.
Gerade der „Endgame“-Content kann sehr zeitintensiv sein, um unzählige Pals zu opfern, damit mehrere Pals die perfekten Eigenschaften und Stats erhalten um die starken Raid-Bosse zu besiegen.
Ansonsten ist es wzb Ark und Co wo man auch unendlich Zeit reinstecken kann.
Hab Mega Bock auf das 1.0-Update!
Bereits jetzt eins meiner meistgespielten Titel überhaupt.
Bin sehr gespannt was sich alles ändern wird und hoffe dass einige weitere bei dem 1.0-Update aus meiner FL dabei sein werden.