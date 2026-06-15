Palworld: Größtes Update enthüllt Weltbaum-Region und neue Pals

Palworld 1.0 soll größer werden als alle bisherigen Updates und die Geschichte erweitern.

Die bisher größte Erweiterung für Palworld steht bevor. Entwickler Pocketpair hat bestätigt, dass Version 1.0 umfangreicher ausfallen wird als jedes bisherige Update und zahlreiche neue Inhalte für die Spieler bereithält.

Besonders im Fokus steht die lang erwartete Weltbaum-Region, die erstmals vollständig erkundet werden kann. Dort sollen Spieler nicht nur neue Gebiete entdecken, sondern auch weitere Teile der Hintergrundgeschichte von Palworld erleben.

John „Bucky“ Buckley erklärte, dass Update 1.0 in seinem Umfang alle bisherigen Erweiterungen übertreffen werde. Zudem sollen mehr neue Pals eingeführt werden als bei jeder vorherigen Aktualisierung. Neben zusätzlichen Kreaturen seien weitreichende Änderungen geplant, die sich auf das gesamte Spiel auswirken.

Eine Funktion wird es allerdings weiterhin nicht geben. Laut Buckley plant Pocketpair keine Pokémon-ähnlichen Entwicklungen für Pals. Das Studio wolle stattdessen neue Kreaturen, Spielmechaniken und Systeme erschaffen, anstatt bestehende Pals durch Evolutionsstufen weiterzuentwickeln.

Nach Ansicht der Entwickler soll dadurch jede Kreatur ihre eigene Identität und ihren Status als eigenständige Spezies behalten. Der Fokus liege darauf, die Vielfalt der Welt durch neue Inhalte zu erweitern, anstatt vorhandene Pals in verschiedene Entwicklungsformen aufzuteilen.

Mit der Öffnung der Weltbaum-Region, zusätzlichen Story-Inhalten und einer Rekordzahl neuer Pals dürfte Version 1.0 einen der bislang größten Meilensteine für das Survival-Abenteuer markieren.