Palworld: Ist noch nicht am Ende – Pocketpair denkt bereits über die Zukunft des Universums nach

Palworld soll weiter wachsen: Pocketpair arbeitet an neuen Ideen für das Franchise.

Nach dem erfolgreichen 1.0-Release denkt Pocketpair bereits über die Zukunft von Palworld nach. Laut John Buckley, Head of Publishing und Communications des Studios, gibt es interne Pläne, das Universum rund um das Survival-Spiel weiter auszubauen.

Im Interview mit Game8 erklärte Buckley, dass Palworld zwar kein Live-Service-Spiel sei, das regelmäßig neue Inhalte im Wochen- oder Monatsrhythmus erhält. Dennoch beschäftige sich das Entwicklerteam intensiv mit der Frage, wie das Franchise künftig erweitert werden kann.

Buckley äußerte sich so

„Palworld ist bereits ein sehr großes Spiel.“

Das Spiel bringe die technische Hardware auf PC und Konsolen bereits an ihre Grenzen. Deshalb prüfe das Studio sorgfältig, welche Projekte als Nächstes sinnvoll seien.

Neben weiteren Inhalten für das Hauptspiel experimentiert Pocketpair nach eigenen Angaben auch mit Spin-offs. Als Beispiel nannte Buckley Palworld: Palfarm, das bereits angekündigt wurde und das Universum um ein Farming-Spiel erweitern soll.

Gleichzeitig betonte der Entwickler erneut, dass Palworld nicht als klassisches Live-Service-Spiel konzipiert wurde. Selbst wenn die Entwicklung nach Version 1.0 eingestellt würde, bliebe das Spiel vollständig spielbar und müsse nicht dauerhaft mit neuen Updates versorgt werden.

Mit Version 1.0 erhielt Palworld bereits einen umfangreichen Ausbau. Das Update fügte 72 weitere Pals hinzu, darunter 47 komplett neue Kreaturen und 25 Varianten bestehender Pals. Insgesamt stehen Spielern nun 287 Pals zur Verfügung.

Darüber hinaus wurden neue Gebiete, zusätzliche Spielsysteme und die sogenannten Radiant Gems eingeführt, mit denen sich Awakenings auslösen lassen, um die Stärke der Pals weiter zu verbessern.

Auch kommerziell bleibt der Erfolg beachtlich. Kurz nach dem 1.0-Release erreichte Palworld auf Steam zunächst fast 500.000 gleichzeitige Spieler, bevor der Spitzenwert auf über 850.000 anwuchs. Die Konsolenspieler sind in diesen Zahlen nicht enthalten.