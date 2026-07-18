Palworld: Ist noch nicht am Ende – Pocketpair denkt bereits über die Zukunft des Universums nach

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Image: Pocketpair

Palworld soll weiter wachsen: Pocketpair arbeitet an neuen Ideen für das Franchise.

Nach dem erfolgreichen 1.0-Release denkt Pocketpair bereits über die Zukunft von Palworld nach. Laut John Buckley, Head of Publishing und Communications des Studios, gibt es interne Pläne, das Universum rund um das Survival-Spiel weiter auszubauen.

Im Interview mit Game8 erklärte Buckley, dass Palworld zwar kein Live-Service-Spiel sei, das regelmäßig neue Inhalte im Wochen- oder Monatsrhythmus erhält. Dennoch beschäftige sich das Entwicklerteam intensiv mit der Frage, wie das Franchise künftig erweitert werden kann.

Buckley äußerte sich so

„Palworld ist bereits ein sehr großes Spiel.“

Das Spiel bringe die technische Hardware auf PC und Konsolen bereits an ihre Grenzen. Deshalb prüfe das Studio sorgfältig, welche Projekte als Nächstes sinnvoll seien.

Neben weiteren Inhalten für das Hauptspiel experimentiert Pocketpair nach eigenen Angaben auch mit Spin-offs. Als Beispiel nannte Buckley Palworld: Palfarm, das bereits angekündigt wurde und das Universum um ein Farming-Spiel erweitern soll.

Gleichzeitig betonte der Entwickler erneut, dass Palworld nicht als klassisches Live-Service-Spiel konzipiert wurde. Selbst wenn die Entwicklung nach Version 1.0 eingestellt würde, bliebe das Spiel vollständig spielbar und müsse nicht dauerhaft mit neuen Updates versorgt werden.

Mit Version 1.0 erhielt Palworld bereits einen umfangreichen Ausbau. Das Update fügte 72 weitere Pals hinzu, darunter 47 komplett neue Kreaturen und 25 Varianten bestehender Pals. Insgesamt stehen Spielern nun 287 Pals zur Verfügung.

Darüber hinaus wurden neue Gebiete, zusätzliche Spielsysteme und die sogenannten Radiant Gems eingeführt, mit denen sich Awakenings auslösen lassen, um die Stärke der Pals weiter zu verbessern.

Auch kommerziell bleibt der Erfolg beachtlich. Kurz nach dem 1.0-Release erreichte Palworld auf Steam zunächst fast 500.000 gleichzeitige Spieler, bevor der Spitzenwert auf über 850.000 anwuchs. Die Konsolenspieler sind in diesen Zahlen nicht enthalten.

Quelle
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10 Kommentare Added

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  1. GERxJOHNNY 106610 XP Hardcore User | 18.07.2026 - 16:10 Uhr

    Das letzte Update hat wieder einen deutlichen Zuwachs an Spielern gebracht. Davon sollten sie profitieren und weiter an dem Spiel arbeiten

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  3. nexus258 67330 XP Romper Domper Stomper | 18.07.2026 - 17:33 Uhr

    Kann einfach nicht verstehen was die Leute so toll finden an dem Spiel, es spielt sich so schlecht und ist unübersichtlich und affig gemacht mit den Pokemonartigen Dingern mit Maschinengewehren oder so

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    • Terendir 182275 XP Battle Rifle Man | 18.07.2026 - 17:55 Uhr
      Antwort auf nexus258

      Es ist kein gutes Spiel, aber man kann richtig viel Spaß damit haben. Nun stell dir vor die fixen part 1 davon.

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  5. SepGamer 11710 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 18.07.2026 - 18:45 Uhr

    Wenn es nicht so trashig wirken würde, würde ich es vielleicht spielen

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  6. ShellingFord135 19955 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 18.07.2026 - 18:49 Uhr

    Schön zu hören für die Fans von Palworld. Ich schaue es mri ab und an auf Twitch an, die lange Completion hält mich aber ein wenig davon ab, es tatsächlich auch zu spielen. So interessant ist es dann doch nicht, dass ich diese Zeit investieren möchte. Zumindest im Moment, wer weiß, was aus dem Spiel noch wird.
    Aniimo sieht auch sehr vielversprechend aus und deutlich näher am eigentlichen „Pokemon“ Erlebnis. Es wird auch Zeit, dass das mal jemand besser macht, denn GameFreak schludert die Spiele seit Jahrzehnten nur noch so dahin, und die Leute sind unklug genug, es trotzdem zu kaufen, nur weil Pokemon draufsteht. 🤷🏼‍♂️

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  7. Krawallier 175895 XP P3P3 L3 P3W P3W Shot 3 | 18.07.2026 - 18:53 Uhr

    Habs günstig gekauft ls es noch in der Early Phase war und noch nie gespielt.

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    • GERxJOHNNY 106610 XP Hardcore User | 18.07.2026 - 19:10 Uhr
      Antwort auf Krawallier

      Das kenne ich nur zu gut. Habe mir auch schon einige Spiele geholt, die ich kaum bis gar nicht gezockt habe

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  8. Ash2X 355660 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 18.07.2026 - 18:54 Uhr

    Ich habe es seit Release nicht mehr gespielt, aber ich bin gespannt wie es sich weiterentwickelt hat… Allerdings zieht sich ein neuer Spielstand und einige Fehler vom Anfang will ich schon ausbügeln 😅

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