Palworld: Knackt 30 Millionen Verkäufe und erzielt 700 Millionen US-Dollar Umsatz

Palworld setzt seinen Erfolgskurs fort. Nach Schätzungen des Analyseunternehmens Alinea Analytics hat sich das Open-World-Survival-Spiel mittlerweile mehr als 30 Millionen Mal verkauft und dabei rund 700 Millionen US-Dollar Umsatz erzielt.

Den größten Anteil macht dabei Steam aus. Rund 86 Prozent aller Verkäufe entfallen laut der Analyse auf Valves PC-Plattform. Seit der Veröffentlichung der Version 1.0 sollen dort zusätzlich fast 1,5 Millionen Exemplare verkauft worden sein.

Auf der PlayStation wurden demnach seit Version 1.0 rund 300.000 Exemplare verkauft, während die Xbox-Version auf knapp 70.000 Verkäufe kommt. Als Hauptgrund nennt Alinea Analytics die Verfügbarkeit des Spiels im Xbox Game Pass, wodurch sich viele Spieler gegen einen Kauf entschieden haben.

Xbox Game Pass beeinflusst das Spielverhalten

Auch beim Nutzungsverhalten zeigen sich laut der Analyse deutliche Unterschiede.

Während auf Steam rund 20 Prozent der Besitzer mehr als 100 Spielstunden in Palworld investiert haben, liegt dieser Anteil auf Xbox lediglich bei etwa 8 Prozent. Gleichzeitig beendeten fast 50 Prozent der Xbox-Spieler ihre Partie innerhalb der ersten fünf Stunden – auf Steam waren es rund 12 Prozent, auf PlayStation 23 Prozent.

Trotzdem bleibt das Interesse am Spiel hoch. Laut Alinea Analytics erreichten die täglichen aktiven Spieler zuletzt durchschnittlich 3,7 Millionen, während die monatlich aktiven Nutzer im laufenden Monat die Marke von 10 Millionen überschreiten könnten.

Hinweis: Die genannten Verkaufs- und Umsatzzahlen stammen von Alinea Analytics und wurden bislang nicht offiziell von Entwickler Pocketpair bestätigt.