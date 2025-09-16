Palworld: Massives 1.0-Update für 2026 geplant

Version 1.0 von Palworld soll im Jahr 2026 erscheinen, doch vorher will man das Spiel optimieren und Probleme beseitigen.

Seit Palworld im Januar 2024 für PC und Xbox veröffentlicht wurde, befindet sich das Open World-Actionspiel im Early Access bzw. in der Game Preview.

Entwickler Pocketpair kündigt jetzt an, dass Version 1.0 im Jahr 2026 erscheinen soll. Wie man verraten hat, arbeitet man für diesen Meilenstein an massig neuen Inhalten.

Um dieses Ziel zu erreichen, will man zuvor aber die bestehenden Probleme angehen und beseitigen, ehe man 1.0 freigibt.

Das bedeutet gleichzeitig, es wird in nächster Zeit etwas ruhiger um Pocketpair. Auch das Winter-Update wird nicht so groß ausfallen, wie im letzten Jahr.

Für den Rest des Jahres sind aber dennoch Überraschungen geplant.