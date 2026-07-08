Palworld: Mehr als 40 Millionen Spieler erreicht

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Image: Pocketpair

Palworld knackt die Marke von 40 Millionen Spielern kurz vor dem Release von Version 1.0.

Kurz vor der Veröffentlichung von Palworld Version 1.0 hat Entwickler Pocketpair den nächsten Meilenstein bekannt gegeben. Das Survival-Spiel zählt inzwischen mehr als 40 Millionen Spieler weltweit.

In einem Beitrag auf X bedankte sich das Studio bei der Community für die anhaltende Unterstützung. Pocketpair erklärte, Palworld sei in den vergangenen zweieinhalb Jahren gemeinsam mit seiner Spielerschaft gewachsen.

Gleichzeitig blickt Bucky, Head of Publishing & Communications, in einem Video auf alle Updates zurück, die das Spiel seit seiner Veröffentlichung erhalten hat.

Palworld erscheint am 10. Juli in Version 1.0 für Xbox Series X|S, Xbox One und PC. Es wird auch weiterhin mit Xbox Game Pass spielbar sein.

Quelle
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7 Kommentare Added

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  4. Cicci 34870 XP Bobby Car Geisterfahrer | 08.07.2026 - 14:57 Uhr

    Ob Nintendo sich auch freut 😀 und auch noch im Gamepass.

    0
  5. Vayne1986 66105 XP Romper Domper Stomper | 08.07.2026 - 15:04 Uhr

    Glückwunsch zu 40 Millionen Spielern. Meins ist es nicht. ✌🏻

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