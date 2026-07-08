Palworld: Mehr als 40 Millionen Spieler erreicht

Kurz vor der Veröffentlichung von Palworld Version 1.0 hat Entwickler Pocketpair den nächsten Meilenstein bekannt gegeben. Das Survival-Spiel zählt inzwischen mehr als 40 Millionen Spieler weltweit.
In einem Beitrag auf X bedankte sich das Studio bei der Community für die anhaltende Unterstützung. Pocketpair erklärte, Palworld sei in den vergangenen zweieinhalb Jahren gemeinsam mit seiner Spielerschaft gewachsen.
Gleichzeitig blickt Bucky, Head of Publishing & Communications, in einem Video auf alle Updates zurück, die das Spiel seit seiner Veröffentlichung erhalten hat.
Palworld erscheint am 10. Juli in Version 1.0 für Xbox Series X|S, Xbox One und PC. Es wird auch weiterhin mit Xbox Game Pass spielbar sein.
Palworld passes 40 million players!🎉
Thank you all so much for your incredible support!
Over the last 2.5 years, Palworld has grown alongside our community.
Today, Bucky is taking a look back on all the updates the game has had so far!
Palworld 1.0 launches on July 10! pic.twitter.com/6xMrrfEfzo
— Palworld (@Palworld_EN) July 8, 2026
7 Kommentare AddedMitdiskutieren
Glückwunsch. Das ist echt ein Riesenerfolg …
Beeindruckende Zahl, Nintendo schäumt vor Wut 😅.
Traurig das dieses Spiel so viele Spieler hat
Das findest du traurig? Was ist denn mit dem ganzen GaaS Mist a la Fortnite, Roblox usw
Ist genau so schlimm
Ob Nintendo sich auch freut 😀 und auch noch im Gamepass.
Glückwunsch zu 40 Millionen Spielern. Meins ist es nicht. ✌🏻