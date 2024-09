Palworld: Modell wird nicht auf Free-to-Play oder GaaS umgestellt

Die Entwickler von Palworld haben noch einmal klargestellt, dass sich das Geschäftsmodell nicht ändern wird. Man bleibt bei „Pay to Play“ und wird nicht auf Free-to-Play oder GaaS umstellen.

Grund für die Klarstellung ist, dass man sich in einem Interview über die Zukunft von Palworld geäußert hat, dessen Kontext aber widersprüchlich wiedergegeben wurde. Somit sah man sich gezwungen, es noch einmal klarzustellen.

„Zur Zukunft von Palworld – TL;DR – Wir ändern das Geschäftsmodell unseres Spiels nicht, es wird weiterhin Buy-to-Play sein und nicht F2P oder GaaS.“

„Kürzlich wurde ein Artikel veröffentlicht, in dem wir die mögliche zukünftige Ausrichtung von Palworld und Ideen für eine langfristige Fortsetzung des Spiels diskutierten.“

„Tatsächlich wurde dieses Interview vor mehreren Monaten geführt. Damals dachten wir noch darüber nach, wie Palworld am besten ein langlebiges Spiel entwickeln könnte, das weiter wächst. Wir diskutieren dies intern immer noch, da es ziemlich schwierig ist, den idealen Weg zu finden, aber wir haben bereits entschieden, dass der F2P/GaaS-Ansatz für uns nicht geeignet ist.“

„Palworld wurde nie mit diesem Modell im Hinterkopf entworfen und es würde zu viel Arbeit erfordern, das Spiel an diesem Punkt anzupassen. Darüber hinaus sind wir uns sehr bewusst, dass dies einfach nicht das ist, was unsere Spieler wollen, und wir stellen unsere Spieler immer an die erste Stelle.“

„Wir denken noch darüber nach, in Zukunft Skins und DLC für Palworld zu veröffentlichen, um die Entwicklung zu unterstützen, aber wir werden das noch einmal mit euch allen besprechen, wenn wir uns diesem Punkt nähern. Im Moment bleibt es unsere Priorität, Palworld zum bestmöglichen Spiel zu machen.“

„Wir entschuldigen uns für etwaige Bedenken und hoffen, dass hierdurch unser Standpunkt klarer wird.“

„Vielen Dank für Ihre fortwährende Unterstützung von Palworld.“