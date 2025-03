Palworld: Nintendos Klage schockierte den Entwickler

Ganz vom Tisch ist der Rechtsstreit mit Nintendo noch nicht, auch wenn man zuletzt einen Sieg beim US-Patentamt erreichte, als 22 von 23 Ansprüchen von einem Gericht abgewiesen wurde.

Da die Sache also noch läuft, konnte John Buckley auf der Game Developers Conference keine Einzelheiten nennen. Doch wie der Communications Director and Publishing Manager von Pocketpair auf einem Panel erzählte, war man schockiert von er Klage.

„Das ist ein aktiver Rechtsstreit, also kann ich wirklich nicht darüber sprechen, weil ich sonst in die ganze Sache hineingezogen werde. Aber das war natürlich ein Schock für uns. Ich denke, es war ein Schock für viele Leute, weil es um angebliche Patentverletzungen geht, etwas, das niemand auch nur in Erwägung gezogen hat, und es ist etwas, das wir im Grunde immer noch ausdiskutieren“, so Buckley.

Schockiert war man eben auch, weil man zuvor rechtliche Dinge geprüft habe und es alles in Ordnung war, wie er weitererzählt. Als man nachforschte, fand man heraus, dass es um die Patente ging.

„Das hat sich natürlich nicht gut angefühlt. Wir haben vor der Veröffentlichung von Palworld sehr deutlich gemacht, dass wir das Spiel rechtlich geprüft haben, und es war alles in Ordnung – in Japan. Als dann die Klage angekündigt wurde, dachten wir natürlich: ‚Was?’“

„Und wir gingen zurück zu den Anwälten, und die Anwälte setzten sich mit den Gerichten in Verbindung und fragten, was los sei, und da fanden wir heraus, dass es um Patente ging. So ziemlich jeder bei Pocketpair ist ein großer Fan, und so war es ein ziemlich deprimierender Tag, an dem viele Leute mit gesenktem Kopf im Regen nach Hause gingen.“

„Das hat vieles für uns verändert. Wir waren gerade dabei, die PlayStation-Version zu veröffentlichen. Wir waren kurz davor, zur Tokyo Game Show zu gehen. Da mussten wir natürlich etwas kürzertreten und Sicherheitspersonal einstellen und so weiter. Aber ja, die kurze Antwort ist, dass es sich nicht gut angefühlt hat.“