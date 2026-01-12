Palworld: Offizielles Trading‑Card‑Game erscheint im Juli

Image: POCKET PAIR

Strategische 2‑Spieler‑Gefechte mit euren liebsten Pals starten am 30. Juli 2026 mit dem offiziellen Card Game zu Palworld.

Bushiroad hat offiziell ein brandneues Trading‑Card‑Game im Palworld‑Universum vorgestellt. Der Release ist für den 30. Juli 2026 geplant und bringt die beliebten Kreaturen erstmals in ein kompetitives Kartenspiel.

Das TCG richtet sich an zwei Spieler und kombiniert taktische Gefechte mit Ressourcenmanagement und Basisbau. Jede Partie dreht sich darum, einzigartige Pals auszuspielen, ihre individuellen Fähigkeiten zu nutzen und gemeinsam mit ihnen strategisch den Sieg zu erringen.

Die Karten spiegeln die charmanten, aber kampfstarken Begleiter wider, die Spieler aus dem Videospiel kennen.

Spieler sammeln Ressourcen, errichten Strukturen und setzen ihre Pals gezielt ein, um mächtige Gegner zu überwinden. Bushiroad verspricht ein dynamisches Spielerlebnis, das sowohl Fans des Originals als auch TCG‑Veteranen ansprechen soll.

Mit dem neuen Palworld‑Kartenspiel erweitert Bushiroad sein Portfolio um eine weitere große Marke – und die Community darf sich auf ein frisches, actionreiches Duell‑Erlebnis freuen.

