Palworld: Pal-Angriffe teilen nur halben Schaden aus

In Palworld verursachen eure Pals derzeit nur den halben Schaden, was schon bald gefixt wird.

Nicht ganz bei voller Stärke sind derzeit eure Pals im Kampf. Pocketpair hat einen weiteren Patch für das sich in der Game-Preview befindliche Palworld auf den Weg gebracht.

Um welches Problem geht es?

Wie unten aus den Patch Notes hervorgeht, verursachen Pal-Angriffe derzeit nur die Hälfte des Schadens. Es betrifft dabei alle Pals.

Auf Steam ist der Patch bereits verfügbar, für Xbox dürfte er sich in der Zertifizierung befinden und ausgerollt werden, sobald Microsoft grünes Licht gibt.

Lest nachfolgend, was noch in Patch v0.2.2.0 steckt:

Major Fixes

Corrected an issue that caused all Pal attacks to deal only half the intended damage.

Other Fixes

Corrected the hit detection in the latter parts of the „Nightmare Ray“ and „Nightmare Bloom“ attacks.

Reduced the jittering of sleeping Pals on Pal beds.

You can now close the character editing screen of the antique dresser using the ESC key.

Corrected other minor bugs.