Palworld: Patch Notes zum Version-1.0-Update sprengen Steams Zeichenlimit

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Image: Pocketpair

Palworld Version 1.0 bringt riesige Patch Notes mit tausenden Änderungen.

Palworld sorgt mit seinem Version-1.0-Update für ungewöhnliche Schlagzeilen: Die vollständigen Patch Notes sind so umfangreich, dass sie das Zeichenlimit von Steam überschreiten.

Die Entwickler veröffentlichen insgesamt 10.626 Wörter mit 66.550 Zeichen an Änderungen und Neuerungen.

Das Steam-System begrenzt die Länge von Patch Notes auf maximal 32.000 Zeichen.

Dadurch können die vollständigen Informationen zum Update nicht direkt in einer einzigen Steam-Mitteilung dargestellt werden.

Die Größe der Patch Notes verdeutlicht den Umfang der Version 1.0 von Palworld. Das Update bringt zahlreiche Anpassungen, Verbesserungen und neue Inhalte für das Survival-Spiel, wobei die Entwickler den kompletten Überblick in einer deutlich umfangreicheren Fassung bereitstellen.

Mit der Veröffentlichung der finalen Version verabschiedet sich Palworld von der bisherigen Early-Access-Phase und erhält eine umfassende Überarbeitung vieler Bereiche des Spiels.

Die vollständigen Änderungen umfassen mehr als 10.000 Wörter und gehören damit zu den umfangreichsten Update-Notizen, die ein Spiel auf Steam veröffentlicht hat.

Quelle
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2 Kommentare Added

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  1. DBGH miLKa 21745 XP Nasenbohrer Level 1 | 10.07.2026 - 16:35 Uhr

    Dann hätten sie auch einfach nen Link zu deren Website mit Patchnotes reinschreiben können. 😉

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