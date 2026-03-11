Palworld: Pocketpair dämpft Erwartungen an jahrelange Mega-Updates

Warum Palworld nach Version 1.0 nicht endlos wachsen kann – und was das für die Zukunft bedeutet.

Pocketpair macht klar, dass Palworld 1.0 nicht das Ende großer Updates bedeutet, aber auch nicht der Beginn einer endlosen Update‑Ära wie bei No Man’s Sky.

Publishing‑Chef John Buckley erklärt, dass die Erwartungen vieler Hardcore‑Fans zwar in diese Richtung gehen, die Realität aber andere Grenzen setzt. Engine‑Limitierungen, lineare Progression und das Risiko von Content‑Überfrachtung setzen dem Spiel natürliche Stopppunkte.

Buckley betont, dass ein Survival‑Crafting‑Spiel wie Palworld nur begrenzt wachsen kann, bevor es unübersichtlich wird. Schon jetzt umfassen die 65 Level „20–30 Stunden“ Spielzeit im Minimum, und mit dem 1.0‑Update wird dieser Umfang weiter steigen.

Irgendwann, so Buckley, kippt zusätzlicher Content in eine Art Pflichtgefühl für Casual‑Spieler – und genau das will das Studio vermeiden.

Trotzdem soll 1.0 nicht das letzte große Update sein. Buckley schließt eine Version 2.0 ausdrücklich nicht aus. Ob das sinnvoll ist, hängt davon ab, wie weit sich das Spiel erweitern lässt, ohne langweilig oder überfordernd zu werden. Gleichzeitig müssen Konsolen‑Versionen technisch mithalten können, was ebenfalls Grenzen setzt.

Interessant ist Buckleys Andeutung, dass man irgendwann über „etwas jenseits von Palworld“ nachdenken müsse – ein Satz, den er bewusst nicht zu Ende spricht, um das Wort „Palworld 2“ nicht auszusprechen. Klar ist aber: Das Studio denkt langfristig und nicht nur in Updates für das bestehende Spiel.

Während aktuell „100 % von Pocketpair“ an Palworld 1.0 arbeiten, existieren weiterhin andere Projekte wie Craftopia oder das Mini‑Team hinter dem Life‑Sim‑Ableger Palfarm. Langfristig will das Studio jedoch neue Wege gehen und nicht ewig an einem einzigen Titel hängen.