Palworld: Pocketpair dämpft Erwartungen an jahrelange Mega-Updates

Pocketpair macht klar, dass Palworld 1.0 nicht das Ende großer Updates bedeutet, aber auch nicht der Beginn einer endlosen Update‑Ära wie bei No Man’s Sky.
Publishing‑Chef John Buckley erklärt, dass die Erwartungen vieler Hardcore‑Fans zwar in diese Richtung gehen, die Realität aber andere Grenzen setzt. Engine‑Limitierungen, lineare Progression und das Risiko von Content‑Überfrachtung setzen dem Spiel natürliche Stopppunkte.
Buckley betont, dass ein Survival‑Crafting‑Spiel wie Palworld nur begrenzt wachsen kann, bevor es unübersichtlich wird. Schon jetzt umfassen die 65 Level „20–30 Stunden“ Spielzeit im Minimum, und mit dem 1.0‑Update wird dieser Umfang weiter steigen.
Irgendwann, so Buckley, kippt zusätzlicher Content in eine Art Pflichtgefühl für Casual‑Spieler – und genau das will das Studio vermeiden.
Trotzdem soll 1.0 nicht das letzte große Update sein. Buckley schließt eine Version 2.0 ausdrücklich nicht aus. Ob das sinnvoll ist, hängt davon ab, wie weit sich das Spiel erweitern lässt, ohne langweilig oder überfordernd zu werden. Gleichzeitig müssen Konsolen‑Versionen technisch mithalten können, was ebenfalls Grenzen setzt.
Interessant ist Buckleys Andeutung, dass man irgendwann über „etwas jenseits von Palworld“ nachdenken müsse – ein Satz, den er bewusst nicht zu Ende spricht, um das Wort „Palworld 2“ nicht auszusprechen. Klar ist aber: Das Studio denkt langfristig und nicht nur in Updates für das bestehende Spiel.
Während aktuell „100 % von Pocketpair“ an Palworld 1.0 arbeiten, existieren weiterhin andere Projekte wie Craftopia oder das Mini‑Team hinter dem Life‑Sim‑Ableger Palfarm. Langfristig will das Studio jedoch neue Wege gehen und nicht ewig an einem einzigen Titel hängen.
3 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ist besser so, lieber was Neues entwickeln oder doch einen Nachfolger mit besserer Technik.
Ja palworld 2 wäre doch mal was 😁
Da kann ich nur zustimmen. Diese F2P „Endlosspiele“ wie Fortnite, Overwatch und wie sie alle heißen sehen sowas von veraltet aus technisch altbacken aus. Es ist wesentlich vernünftiger, wie bei jedem anderen Spiel auch einen Nachfolger zu veröffentlichen, der das Spiel in jedem Aspekt verbessert, anstatt am gleichen alten Spiel eine Dekade rumzudoktorn, um es mit Ach und Krach am Laufen zu halten.
Ganz zu schweigen vom Achievement Aspekt: Wenn man bei solchen Spielen nicht von Anfang an am Start war, ist es eine Riesenaufgabe, diese Spiele zu komplettieren. Da lasse ich direkt allein deswegen die Finger davon.