Palworld: Pocketpair sichert sich Marke Palworld Online

Pocketpair hat in den USA und Südkorea die neue Marke „Palworld Online“ angemeldet, inklusive eines eigenen Logos. Die Einträge wurden Ende April eingereicht und sorgen nun für Spekulationen über die zukünftige Ausrichtung der Marke.

Die südkoreanische Anmeldung erfolgte am 24. April, gefolgt von der US-Anmeldung am 27. April. Offizielle Details seitens Pocketpair gibt es bislang nicht, wodurch unklar bleibt, welche konkrete Funktion hinter dem Begriff steckt.

Palworld bietet bereits aktuell umfangreiche Online-Funktionen. Spieler können entweder in Koop-Sessions mit bis zu vier Teilnehmern innerhalb eines Savegames spielen oder auf dedizierten Servern mit bis zu 32 Spielern aktiv sein.

Die neue Markenanmeldung könnte daher unterschiedliche Hintergründe haben. Denkbar ist, dass „Palworld Online“ als Rebranding oder Erweiterung der bestehenden Multiplayer-Struktur im Rahmen des geplanten Version-1.0-Launches im Jahr 2026 dient. Ebenso möglich wäre eine stärkere Abgrenzung einzelner Online-Komponenten, ähnlich wie bei etablierten Live-Service-Strukturen in anderen Spielen.

Parallel arbeitet KRAFTON gemeinsam mit PUBG Studios an einer mobilen Version von Palworld, die jedoch bereits offiziell als „Palworld Mobile“ angekündigt wurde und somit klar vom neuen Markennamen getrennt ist.

Palworld erschien ursprünglich am 19. Januar 2024 im Early Access für Xbox Series X|S, Xbox One sowie PC über Steam und den Microsoft Store. Später folgte eine Veröffentlichung für PlayStation 5 am 24. September 2024.