Palworld: Pocketpair will das Universum mit neuen Projekten ausbauen

Pocketpair plant den weiteren Ausbau des Palworld-Universums über das Hauptspiel hinaus.

Nach dem erfolgreichen 1.0-Release arbeitet Pocketpair bereits an der Zukunft von Palworld. Neben bekannten Spin-offs befinden sich laut dem Studio weitere geheime Projekte in Entwicklung.

John „Bucky“ Buckley, Head of Publishing and Communications bei Pocketpair, erklärte gegenüber Game8, dass das Team derzeit verschiedene Ideen ausprobiere, um das Palworld-Universum langfristig auszubauen. Ziel sei es, die Marke über das Hauptspiel hinaus weiter wachsen zu lassen.

Bereits angekündigt wurde das Spin-off More Than Just Pals, ein humorvoller Dating-Simulator an der Private Palpagos Academy. Darüber hinaus wollte Buckley keine konkreten Details nennen, bestätigte jedoch, dass sich „einige weitere kleine geheime Projekte“ in Arbeit befinden.

Der Ausbau der Marke kommt zu einem Zeitpunkt, an dem Palworld erneut große Erfolge feiert. Mit der Veröffentlichung von Version 1.0 erreichte das Survival-Spiel zuletzt über 885.000 gleichzeitig aktive Spieler auf Steam und verzeichnete damit einen der größten Launches des Jahres.

Welche Projekte Pocketpair als Nächstes vorstellen wird, bleibt vorerst offen. Fest steht jedoch, dass das Studio Palworld langfristig als eigenständige Marke etablieren und kontinuierlich erweitern möchte.