Palworld: Sommer-Update mit neuer Spezies, Waffen & mehr

Das Angebot in Palworld wächst mit dem Sommer-Update massiv an und bringt neue Pals, Waffen und mehr ins Spiel.

Wenngleich sich der Kampf in der Arena noch verzögert, so dürft ihr euch mit dem Sommer-Update von Palworld doch auf einige neue Inhalte gefasst machen. Via Steam offenbarten die Verantwortlichen von Pocketpair, dass dieses Update eine neue Insel mit einer neuen Pal-Spezies mit sich bringt. Details zu dieser sind jedoch noch unter Verschluss.

Ebenfalls umfasst das Update neue Waffen, neue Gebäude und vieles mehr, doch auch dazu wollte man sich noch nicht näher zu Wort melden. Gespannt dürft ihr also sein, was der Sommer 2024 für euch in Sachen Palworld bereithält – und gewiss gibt es im Vorfeld des Updates eine umfangreiche Kampagne, im Zuge derer nach und nach Infohäppchen zum Palworld-Sommer-Update serviert werden.