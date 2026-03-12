Palworld: Studio offen für passende Spin-offs bei externen Entwicklern

Palworld‑Studio Pocketpair ist offen für Spin-offs – aber nur, wenn sie zum Chaos der Marke passen.

Pocketpair sieht Palworld längst als Spiel, das in die unterschiedlichsten, herrlich absurden Richtungen wachsen kann – vom bereits angekündigten Multiplayer‑Farmer Palfarm bis hin zu einem völlig verdrehten Dating‑Sim, in dem man High‑School‑Versionen der Pals romancet.

Im Interview auf der GDC erklärt Publishing‑Director John “Bucky” Buckley jedoch, dass solche Projekte nur entstehen sollen, wenn sie irgendwie in Palworlds ohnehin anarchische Welt passen.

Buckley betont, dass Pocketpair kein Medienimperium aufbauen will. Stattdessen gehe es um „kleine, spaßige Palworld‑Sachen“, die Fans wirklich wollen. Gespräche mit externen Teams seien jederzeit willkommen – solange das Ergebnis anders, spielergetrieben und stimmig sei.

Dass Pocketpair bereit ist, die Marke aus der Hand zu geben, zeigt das Beispiel Palworld Mobile, das von Krafton entwickelt wird.

Ganz ohne Grenzen ist die Offenheit aber nicht. Buckley zieht scherzhaft eine Linie bei ernsten Spin-offs wie einem „Palworld Balatro“ oder einem „Palworld Expedition 33“. Palworld sei schlicht „zu slapstick“, um in ein düsteres oder hochdramatisches Genre gepresst zu werden. Schließlich ist dies ein Spiel, in dem man Pals lachend zu lebenslanger Schwerstarbeit verdonnert – ein ernstes RPG würde das Konzept eher deprimierend machen.

Stattdessen sieht Buckley Potenzial in Formaten, die Palworlds Humor und Chaos unterstützen. Ein Pixel‑Art‑Ableger könne „supercool“ sein, und ein Fighting Game wäre „ziemlich lustig“, wenn es richtig umgesetzt wird.

Seine Einladung an interessierte Entwickler: „Wenn jemand darüber reden will – meldet euch.“