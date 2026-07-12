Palworld: Über 500.000 Spieler gleichzeitig – startet mit beeindruckendem Steam-Rekord

Palworld 1.0 ist mit einem eindrucksvollen Meilenstein gestartet. Das Survival-Abenteuer von Pocketpair erreichte auf Steam mehr als 500.000 gleichzeitig aktive Spieler und unterstreicht damit das anhaltend große Interesse der Community.

Das Entwicklerstudio bedankte sich nach dem Erreichen der Marke bei den Fans für die Unterstützung und hofft, dass die Spieler viel Freude mit der Version 1.0 haben werden.

„Über 500.000 gleichzeitige Spieler auf Steam!! Vielen Dank an all unsere Fans und wir hoffen, dass ihr eure Zeit mit Palworld 1.0 genießt! Von allen bei Pocketpair: Vielen Dank für eure anhaltende Unterstützung!“

Mit dem erfolgreichen Start von Version 1.0 setzt Palworld seinen Erfolgskurs fort. Die hohe Zahl gleichzeitiger Spieler zeigt, dass das Survival-Spiel auch nach der Early-Access-Phase weiterhin auf großes Interesse stößt.