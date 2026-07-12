Palworld: Über 500.000 Spieler gleichzeitig – startet mit beeindruckendem Steam-Rekord

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Image: Pocketpair

Palworld 1.0 erreicht über 500.000 gleichzeitige Spieler auf Steam und feiert erfolgreichen Start.

Palworld 1.0 ist mit einem eindrucksvollen Meilenstein gestartet. Das Survival-Abenteuer von Pocketpair erreichte auf Steam mehr als 500.000 gleichzeitig aktive Spieler und unterstreicht damit das anhaltend große Interesse der Community.

Das Entwicklerstudio bedankte sich nach dem Erreichen der Marke bei den Fans für die Unterstützung und hofft, dass die Spieler viel Freude mit der Version 1.0 haben werden.

„Über 500.000 gleichzeitige Spieler auf Steam!! Vielen Dank an all unsere Fans und wir hoffen, dass ihr eure Zeit mit Palworld 1.0 genießt! Von allen bei Pocketpair: Vielen Dank für eure anhaltende Unterstützung!“

Mit dem erfolgreichen Start von Version 1.0 setzt Palworld seinen Erfolgskurs fort. Die hohe Zahl gleichzeitiger Spieler zeigt, dass das Survival-Spiel auch nach der Early-Access-Phase weiterhin auf großes Interesse stößt.

Quelle
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18 Kommentare Added

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  1. Nibelungen86 381795 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 12.07.2026 - 09:52 Uhr

    Wahnsinn, echt eine Erfolgsgeschichte das Game, mir war das bisschen zu viel, Pokemon mit Waffen ist nicht so meins.

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  2. Ralle89 193115 XP Grub Killer Elite | 12.07.2026 - 10:58 Uhr

    Habe auch neu angefangen um alles neu zu erleben es ist gut aber die pals in der Basis bleiben beim Arbeiten da hängen das was sie zu letzt gemacht haben nicht alle aber einige Beispiele ein pal stellt Metallbarren her und wenn es fertig ist statt eine andere Aufgabe zu machen bleibt es vor den Ofen stehen und macht nix und schläft sogar nicht oder frisst wird dadurch krank. Dann das alte Problem pals glitchen sich in den Boden und in Wände das hatten sie Beheben sollen aber trotzdem ein gutes Spiel.

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  3. Lord Maternus 375055 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 12.07.2026 - 11:10 Uhr

    Nicht schlecht. Und das, obwohl viele selbsternannten Experten der festen Überzeugung waren, dass es nie ein 1.0-Release geben würde. Entweder, weil Game Preview ja nichts anderes ist als Scam, oder weil Nintendo Pocketpair aus diesem Universum klagt.
    Ich habs die Tage schon geschrieben: Wenn ich irgendwann mal einem Survival-Spiel eine Chance gebe, dann diesem hier.

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