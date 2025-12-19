Palworld: ULTRAKILL-Crossover, neues Update und massive Base-Freiheit

Das neue Palworld Update mit dem Titel Home Sweet Home ist ab sofort verfügbar und erweitert das Survival-Game um mehrere zentrale Inhalte.

Besonders im Fokus steht eine spektakuläre Kooperation mit dem kompromisslosen Shooter ULTRAKILL. Im Rahmen dieses Crossovers könnt ihr die Palpagos Islands nicht nur mit Pals erkunden, sondern erstmals als die ikonischen Charaktere V1 und V2 durch die Spielwelt rasen.

Die Zusammenarbeit bringt eine völlig neue Dynamik ins Gameplay und verbindet schnelle, aggressive Action mit der offenen Sandbox-Struktur von Palworld.

Neben der Kooperation legt Home Sweet Home einen starken Schwerpunkt auf Base Building und Individualisierung.

Erstmals könnt ihr Baumaterialien frei einfärben und eure Basis optisch deutlich stärker anpassen. Das Recolor-System erlaubt es, Farben gezielt zu verändern und Gebäude nach eigenen Vorstellungen zu gestalten.

Damit wird Base Customization auf ein neues Level gehoben und spricht gezielt Spieler an, die Kreativität, Design und langfristigen Ausbau ihrer Basis in den Mittelpunkt stellen.

Wer von euch hat das Update schon ausprobiert?