Palworld: ULTRAKILL-Crossover, neues Update und massive Base-Freiheit

17
Blutgetränkte Shooter-Action trifft Palworld – dieses Update verändert das Spiel grundlegend!

Das neue Palworld Update mit dem Titel Home Sweet Home ist ab sofort verfügbar und erweitert das Survival-Game um mehrere zentrale Inhalte.

Besonders im Fokus steht eine spektakuläre Kooperation mit dem kompromisslosen Shooter ULTRAKILL. Im Rahmen dieses Crossovers könnt ihr die Palpagos Islands nicht nur mit Pals erkunden, sondern erstmals als die ikonischen Charaktere V1 und V2 durch die Spielwelt rasen.

Die Zusammenarbeit bringt eine völlig neue Dynamik ins Gameplay und verbindet schnelle, aggressive Action mit der offenen Sandbox-Struktur von Palworld.

Neben der Kooperation legt Home Sweet Home einen starken Schwerpunkt auf Base Building und Individualisierung.

Erstmals könnt ihr Baumaterialien frei einfärben und eure Basis optisch deutlich stärker anpassen. Das Recolor-System erlaubt es, Farben gezielt zu verändern und Gebäude nach eigenen Vorstellungen zu gestalten.

Damit wird Base Customization auf ein neues Level gehoben und spricht gezielt Spieler an, die Kreativität, Design und langfristigen Ausbau ihrer Basis in den Mittelpunkt stellen.

Wer von euch hat das Update schon ausprobiert?

17 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. SPQRaiden 64470 XP Romper Stomper | 19.12.2025 - 17:12 Uhr

    Das Spiel macht schon echt Bock, habs ne Weile gespielt viel geschafft, muss da auch mal wieder rein.

    0
  2. SnakeForce 85 35065 XP Bobby Car Raser | 19.12.2025 - 17:16 Uhr

    Palworld auch noch nie angefasst, ist mir vermutlich auch zu Bunt und zu „Pokemon“ nenne ich es mal.

    0
  4. Ralle89 50080 XP Nachwuchsadmin 5+ | 19.12.2025 - 17:30 Uhr

    Ne war schon ne ganze Weile nicht mehr in palworld drin und so Kooperation sind nicht meins passt irgendwie hier nicht für mich

    0
  6. reen14490 11200 XP Sandkastenhüpfer Level 1 | 19.12.2025 - 17:37 Uhr

    Habs zu Beginn wirklich intensiv gezockt und dann irgendwann den Faden verloren… Müsste ich echt mal wieder reinschauen

    0

