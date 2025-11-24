Palworld: ULTRAKILL-Kollaboration im Dezember

„Home Sweet Home“ bringt im Dezember Basis‑Anpassungen zu Palworld und ein Crossover mit ULTRAKILL.

Am 17. Dezember erscheint das nächste große Inhaltsupdate für Palworld. Unter dem Titel „Home Sweet Home“ bringt das Update eine offizielle Kollaboration mit dem populären First‑Person‑Shooter ULTRAKILL sowie neue Werkzeuge und Optionen, mit denen Spieler ihre Basen deutlich individueller gestalten können.

Der frisch veröffentlichte Trailer zeigt Gameplay‑Szenenund liefert einen ersten Ausblick auf die kommenden Inhalte.