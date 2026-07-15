Palworld: Update 1.0.1 behebt Save-Probleme und Xbox-Freezes

Palworld erhält mit Version 1.0.1 mehrere wichtige Fehlerbehebungen für Xbox, PlayStation und alle Plattformen.

Mit Palworld-Update 1.0.1 hat Entwickler Pocketpair mehrere Fehler behoben, die unter anderem Speicherstände, die Stabilität auf Xbox sowie Probleme auf PlayStation betrafen.

Laut den offiziellen Patch Notes wurde ein Fehler beseitigt, durch den Spielstände nach bestimmten Aktionen unbeabsichtigt verloren gehen konnten. Außerdem wurde ein Bug behoben, bei dem der Brennstatus auch nach dem Kontakt mit einem Lagerfeuer dauerhaft bestehen bleiben konnte.

Auf PlayStation 5 wurde ein Problem korrigiert, das beim Versuch, zum Titelbildschirm zurückzukehren, wiederholt zu einem Speicherfehler führte.

Xbox-Spieler profitieren ebenfalls von dem Update. Hier wurde ein Fehler behoben, der nach einer Schnellreise per Teleport für einen Freeze von rund 30 Sekunden sorgen konnte.

Mit Version 1.0.1 konzentriert sich Pocketpair damit ausschließlich auf Fehlerbehebungen und Verbesserungen der Stabilität.