Palworld: Version 1.0 wird Spieler mit enormem Content überraschen

Das kommende 1.0-Update von Palworld könnte deutlich mehr Inhalte liefern als viele Spieler erwarten.

Die kommende Version 1.0 von Palworld könnte deutlich größer ausfallen, als viele Spieler erwarten. Laut John Buckley, Publishing Head und Communications Lead beim Entwickler Pocketpair, wird das Update eine enorme Menge neuer Inhalte ins Spiel bringen.

Im Gespräch mit GamesRadar während der Game Developers Conference 2026 erklärte Buckley, dass Spieler vermutlich überrascht sein werden, wie umfangreich das große Update tatsächlich ausfällt.

Buckley erklärte, dass das Team mit Version 1.0 versucht, ein Survival-Crafting-Spiel zu erschaffen, das möglichst viele Spielertypen anspricht.

„Survival-Crafting ist ein sehr einzigartiges Genre. Es ist ein sehr Steam-typisches Genre – mit all seinen Höhen und Tiefen.“

Weiter führte er aus, dass jeder Fan von Survival-Crafting seine eigene Vorstellung davon habe, wie das perfekte Spiel dieses Genres aussehen sollte.

„Wir hoffen, dass Palworld 1.0 genau dieses ‚Spiel für alle‘ wird – ein Survival-Crafting-Spiel, in dessen Welt man komplett eintauchen kann.“

Das Survival-Crafting-Spiel, das viele wollten?

Buckley ging sogar noch einen Schritt weiter und erklärte, dass das Ziel des Studios sei, mit dem Update genau das Spiel zu liefern, das sich viele Fans des Genres schon lange wünschen.

„Palworld wird das Survival-Crafting-Spiel sein, das sich jeder immer gewünscht hat.“

Ein konkretes Veröffentlichungsdatum für Version 1.0 von Palworld wurde bislang noch nicht genannt. Der Titel befindet sich weiterhin im Game Preview/Early Access und wird fortlaufend erweitert.